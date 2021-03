Life

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: τα σχόλια που τον πίκραναν και ο λόγος που έκλαψε (βίντεο)

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν ο πετυχημένος παρουσιαστής, ο οποίος μίλησε για την πολυετή πορεία του στη δημοσιογραφία.

Ο πετυχημένος παρουσιαστής της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» μίλησε για την πολυετή πορεία του στη δημοσιογραφία και περιέγραψε το παρασκήνιο από περιστατικά που βίωσε και έγιναν ανέκδοτες ιστορίες στο πολιτικό ρεπορτάζ.

Πώς είναι η σχέση του με τη συμπαρουσιάστριά του Ανθή Βούλγαρη; Τι λέει για την επιστροφή του στο Mega; Ποια είναι τα συναισθήματά του για τον γιο του; Μετανιώνει για τις οικογενειακές στιγμές που έχασε λόγω της δουλειάς του;

Δείτε την απολαυστική συνέντευξή του: