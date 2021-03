Κοινωνία

Η στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου (βίντεο)

Μαχητικά αεροσκάφη από ΗΠΑ και Γαλλία, ιπτάμενα τάνκερ, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και ελικόπτερα του στρατού στη μεγαλειώδη παρέλαση.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου κορυφ'ωθηκαν με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, η οποία φέτος – σύμφωνα και με το ΓΕΕΘΑ – είχε στόχο να εκπέμψει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να διασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, ως άξιοι συνεχιστές των ηρώων του 1821.

Στην παρέλαση έλαβαν μέρος:

Φάλαγγα ιστορικών τμημάτων.

Παιδιά με παραδοσιακές στολές.

Ιστορικές σημαίες (Φιλικής Εταιρείας, Ιερού Λόχου, Λάβαρο Αγίας Λαύρας κ.ά.)

Έφιππο τμήμα.

Τμήμα ανδρών με παραδοσιακές στολές ναύτη.

Αεροπορικά μέσα των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που θα πραγματοποιήσουν διελεύσεις πάνω από την παρέλαση. Μεταξύ άλλων, θα διέλθουν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας μαζί με σχηματισμούς αμερικανικών F-16, γαλλικών Rafale, καθώς και βρετανικών Voyager. Επίσης, θα διέλθουν ελικόπτερα NH-90 και Kiowa Warrior -τα οποία θα πετάξουν για πρώτη φορά στον ουρανό της Αττικής- καθώς και αεροσκάφος ναυτικών επιχειρήσεων P-3B.

Μηχανοκίνητo τμήμα του Στρατού Ξηράς, στο οποίο, μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχουν επετειακό άρμα μάχης και συστήματα μη επανδρωμένων αεροχημάτων (Sperwer).

Μηχανοκίνητο τμήμα της Πολεμικής Αεροπορίας με αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και «Βέλος».

Μηχανοκίνητο τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μηχανοκίνητο τμήμα του Λιμενικού Σώματος.

Μηχανοκίνητο τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Φάλαγγα πεζοπόρων τμημάτων και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας.