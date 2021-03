Αθλητικά

NBA: συνεχίζουν την “παρέλαση” οι Μπακς

Τα «ελάφια» διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους, αν και μετέτρεψαν σε θρίλερ έναν διαφαινόμενο θρίαμβο κόντρα στους Σέλτικς.

Ένα εύκολο βράδυ διαγραφόταν για τους Μπακς μέχρι την τελευταία περίοδο της αναμέτρησης με τους Σέλτικς. Όμως η ομάδα της Βοστώνης, κάλυψε σταδιακά διαφορά 25 πόντων και έδωσε χαρακτήρα «θρίλερ» στο ματς, που τελικά έληξε με νικητές τα «ελάφια» με 121-119.

Αυτή ήταν η 13η νίκη στους τελευταίους 14 αγώνες, για την ομάδα του Μιλγουόκι, που πλέον μετρά 29 νίκες και 14 ήττες στο εφετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ και παραμένει στο «κυνήγι» των Νετς και των Σίξερς για την πρώτη θέση της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αγωνίσθηκε 33 λεπτά με απολογισμό 13 πόντους, οκτώ ριμπάουντ κι επτά ασίστ, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τελείωσε τον αγώνα με δύο πόντους. Εξαιρετικός για τους νικητές, ήταν ο Μίντλεντον με 27 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή απόδοση, είχαν οι Πόρτις (21π.), Λόπεζ (17π.) και Ντι Βιτσέντσο (17π.).

Από τους φιλοξενούμενους, κορυφαίος ήταν ο Τζέϊλεν Μπράουν με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.