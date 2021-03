Πολιτική

25η Μαρτίου: η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (εικόνες)

Σε κλίμα συγκίνησης η τελετή κατάθεσης στεφάνων, ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου και του εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

Σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα η τελετή κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη, ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου και του εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

Πρώτη κατέθεσε στεφάνι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ακολούθησαν οι ξένοι ηγέτες, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρίγκηπας της Ουαλίας Κάρολος, ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν και η Υπουργός 'Αμυνας της Γαλλίας, Φλοράνς Παρλί.

Ακολουθώντας το τελετουργικό η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παιάνισε τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο, καθώς και τους Εθνικούς Ύμνους των χωρών των υψηλών προσκεκλημένων που κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη, ενώ άγημα της Προεδρικής Φρουράς απέδωσε Τιμές στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στους ξένους ηγέτες.

Στην τελετή κατάθεσης στεφάνων παρέστησαν επίσης, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, ο Πρόεδρος Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, καθώς και η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου.

Με την ολοκλήρωση της τελετής η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και οι υψηλοί προσκεκλημένοι κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα των επισήμων, όπου έλαβαν τις θέσεις τους, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.