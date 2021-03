Κοινωνία

Μαθητές μετέφρασαν τον Εθνικό Ύμνο στην νοηματική: τι είπαν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαθητές από τα ειδικά Γυμνάσια και Λύκεια Θεσσαλονίκης μεταφράζουν τον Εθνικό Ύμνο στην νοηματική και συγκινούν μιλώντας στον ΑΝΤ1.