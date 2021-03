Κοινωνία

25η Μαρτίου: ρίγη συγκίνησης από το μήνυμα του Έλληνα πιλότου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αρχαιότερος πιλότος της ομάδας «Ζευς» έστειλε μήνυμα εθνικής περηφάνιας, «σκίζοντας» με το αεροσκάφος του τον αττικό ουρανό, την ώρα της στρατιωτικής παρέλασης.

Ρίγη συγκίνησης σκόρπισε το μήνυμα του Έλληνα πιλότου, της ομάδας «Ζευς» από τη Μοίρα 343 στη Σούδα, της 115 Πτέρυγας Μάχης, που πέταξε με το αεροσκάφος του στον αττικό ουρανό, την ώρα της στρατιωτικής παρέλασης.

Ο σμηναγός Δημήτρης Βολακάκης, ο αρχαιότερος πιλότος της ομάδας «Ζευς», είπε, «Ασπίδα η γαλανόλευκη για κάθε γωνιά του τόπου μας. Ψηλά τα βλέμματα και οι καρδιές. Στέλνουμε μήνυμα περηφάνειας και σιγουριάς και είμαστε ασπίδα για κάθε γωνιά του τόπου μας. Κρατάμε γερά την σκυτάλη του εθνικού χρέους. Χρόνια Πολλά πατρίδα, χρόνια πολλά στους Έλληνες παντού στον κόσμο».