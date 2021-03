Πολιτική

Δένδιας για 25η Μαρτίου: Τιμή στο παρελθόν και αισιοδοξία για το μέλλον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών για την εθνική επέτειο και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

«Τιμή στο παρελθόν και αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας μας», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter, την οποία συνοδεύει με φωτογραφίες από την παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Νωρίτερα, έστειλε μήνυμα για την 25η Μαρτίου μέσω του λογαριασμού του στο twitter. Ο υπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει με αυτοπεποίθηση και εθνική ενότητα τις προκλήσεις των καιρών.

«200 χρόνια από την 25η Μαρτίου του 1821. Τιμούμε τους ήρωες, αντιμετωπίζουμε με αυτοπεποίθηση και εθνική ενότητα τις προκλήσεις των καιρών», ανέφερε και ευχήθηκε: «Χρόνια πολλά Ελλάδα!».