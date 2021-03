Κοινωνία

25η Μαρτίου: μεγαλοπρεπής παρέλαση για τα 200 χρόνια από το 1821 (εικόνες)

Με την εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση κορυφώθηκε ο εορτασμός για την επέτειο των 200 χρόνων από την κήρυξη της Επανάστασης.

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού και των επίσημων προσκεκλημένων της ελληνικής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική παρέλαση με την οποία κορυφώνεται ο εορτασμός για την επέτειο των 200 χρόνων από την κήρυξη της Επανάστασης.

Τηρώντας τους υγειονομικούς κανόνες και τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις, στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν, πέρα από την Πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μέλη της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Μιχαήλ Μισούστιν, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Κάρολος με τη δούκισσα της Κορνουάλλης και η υπουργός Αμυνας της Γαλλίας Φλωράνς Παρλί. Το «παρών» έδωσαν ακόμη ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, κ.α.

Η παρέλαση ξεκίνησε υπό τους ήχους των εμβατηρίων της μπάντας στρατιωτικής διοίκησης και το γενικό πρόσταγμα του υποστράτηγου και διοικητή της σχολής Ευελπίδων Γεώργιου Κωστίδη. Στον χώρο προσήλθαν με βηματισμό οι τρεις αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, ενώ το πρώτο τμήμα που παρέλασε ήταν το έφιππο τμήμα με ιππείς που φορούσαν στολές διάφορων ιστορικών περιόδων. «Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα στην καρδιά της Αθήνας» όπως ανέφερε ο παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας που μαζί με την επισμηνία Σοφία Κορμά είχαν επιφορτιστεί με την παρουσίαση της παρέλασης.

Στη συνέχεια παρήλασαν πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα ενώ τον δικό τους τόνο καθώς και το δικό τους μήνυμα έδωσαν τα εναέρια μέσα: «Ασπίδα η γαλανόλευκη για κάθε γωνιά του τόπου μας» είπε από τον αττικό ουρανό ο σμηναγός Δημήτρης Βολακάκης, ο αρχαιότερος της ομάδας «Ζευς» των F-16, από τη Μοίρα 343 στη Σούδα, της 115 Πτέρυγας Μάχης, κατά τη διέλευση του αεροσκάφους του.

Μετά τους έφιππους πολεμιστές παρήλασαν Ελληνόπουλα, κορίτσια και αγόρια διάφορων ηλικιών, με παραδοσιακές στολές που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο σύνολό τους για να ακολουθήσει τμήμα με τα λάβαρα και τις σημαίες της Επανάστασης και στη συνέχεια ο Ιερός Λόχος, σώμα που ιδρύθηκε από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και στα χρόνια της Επανάστασης επάνδρωσαν εθελοντές σπουδαστές των ελληνικών παροικιών της Μολδοβλαχίας.

Τη σκυτάλη πήραν κατόπιν ουλαμοί με ενδυμασίες από διάφορες περιοχές, ηπειρωτικές και νησιωτικές, της Ελλάδας. Το πρώτο μηχανοκίνητο τμήμα που παρήλασε στην λεωφόρο Αμαλίας ήταν αυτό της Στρατονομίας.

«H μεγαλύτερη δύναμη του Έθνους μας βρίσκεται στην ενότητα και την αλληλεγγύη» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στο Σύνταγμα.

Ειδικότερα η Κυρία Σακελλαροπούλου δήλωσε: «Ανακαλούμε με συγκίνηση τον ηρωϊκό αγώνα των προγόνων μας, για την Ελευθερία και την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Παρά τις δυσκολίες που μας επιβαλλει η πανδημία, η λαμπρή παρέλαση, η ακτινοβολία της Επετείου σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας, είναι ένα ισχυρό μήνυμα της ιστορικής μας συνέχειας και παράδοσης. Αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι για όλα όσα έχουμε πετύχει.

Η Πατρίδα μας είναι ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου, που βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αναλογιζόμαστε την ευθύνη μας στην Ιστορία. Η προστασία της δημόσιας Υγείας και της κοινωνικής συνοχής είναι σε αυτή τη συγκυρία ο δικός μας αγώνας. Η μεγαλύτερη δύναμη του Έθνους μας βρίσκεται στην ενότητα και την αλληλεγγύη. Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους τους Έλληνες».

Στην παρέλαση πήραν μέρος:

Φάλαγγα ιστορικών τμημάτων.

Παιδιά με παραδοσιακές στολές.

Ιστορικές σημαίες (Φιλικής Εταιρείας, Ιερού Λόχου, Λάβαρο Αγίας Λαύρας κ.ά.)

Έφιππο τμήμα.

Τμήμα ανδρών με παραδοσιακές στολές ναύτη.

Αεροπορικά μέσα των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που θα πραγματοποιήσουν διελεύσεις πάνω από την παρέλαση. Μεταξύ άλλων, θα διέλθουν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας μαζί με σχηματισμούς αμερικανικών F-16, γαλλικών Rafale, καθώς και βρετανικών Voyager. Επίσης, θα διέλθουν ελικόπτερα NH-90 και Kiowa Warrior -τα οποία θα πετάξουν για πρώτη φορά στον ουρανό της Αττικής- καθώς και αεροσκάφος ναυτικών επιχειρήσεων P-3B.

Μηχανοκίνητo τμήμα του Στρατού Ξηράς, στο οποίο, μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχουν επετειακό άρμα μάχης και συστήματα μη επανδρωμένων αεροχημάτων (Sperwer).

Μηχανοκίνητο τμήμα της Πολεμικής Αεροπορίας με αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και «Βέλος».

Μηχανοκίνητο τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μηχανοκίνητο τμήμα του Λιμενικού Σώματος.

Μηχανοκίνητο τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Φάλαγγα πεζοπόρων τμημάτων και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας.

