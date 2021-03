Κοινωνία

Μαρακάκης για κλοπή από θυρίδες: τις άνοιξε με κατσαβίδι - γιατί του δόθηκε πρόσβαση; (βίντεο)

Ο δικηγόρος των θυμάτων της ληστείας μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την υπόθεση και εξέφρασε τον προβληματισμό του, κάνοντας λόγο για άνθρωπο με ποινικό παρελθόν.

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακεκριμένης κλοπής κατ' εξακολούθηση και τα πλημμελήματα της απείθειας και παράβασης του νόμου περί όπλων άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 58χρονου που συνελήφθη ως δράστης της διάρρηξης τεσσάρων θυρίδων από τράπεζα του Ψυχικού τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο 58χρονος φέρεται να εντοπίστηκε μετά από έρευνα των θυρίδων από ειδικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών της Ελληνικής Αστυνομίας από την οποία προέκυψε ότι υπήρχε βιολογικό υλικό του, σε σημείο μίας από τις διερρηγμένες θυρίδες.

Οι επίμαχες θυρίδες ανήκαν σε τέσσερις γυναίκες, σύμφωνα με τις καταγγελίες των οποίων κλάπηκαν μετρητά που συνολικά υπερβαίνουν τις 150 χιλιάδες ευρώ αλλά και μεγάλης αξίας κοσμήματα και χρυσές λίρες.

Η υπόθεση θα ανατεθεί σε Τακτικό Ανακριτή ενώπιον του οποίου θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

Για την υπόθεση μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος των θυμάτων της ληστείας. Ο ίδιος εξέφρασε τον προβληματισμό του για την πρόσβαση που είχε ο κατηγορούμενος στο θησαυροφυλάκιο, "παρά το βεβαρημένο ποινικό μητρώο του".