Μακρόν για 25η Μαρτίου: θα είμαστε στο πλευρό της Ελλάδας όταν η Ιστορία γίνεται άδικη μαζί της

«Η δική σας ελευθερία είναι η δική μας», δήλωσε μεταξύ άλλων στα ελληνικά, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, στο μήνυμα του για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Με την αποστροφή στα ελληνικά «η δική σας ελευθερία είναι η δική μας» ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαιρέτισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

Ο Εμανουέλ Μακρόν διατράνωσε τη στήριξη της Γαλλίας προς την Ελλάδα σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «είμαστε εδώ και θα είμαι στο πλευρό σας, όταν η ιστορία γίνεται άδικη μαζί σας, όταν η αλληλεγγύη μερικές φορές μπορεί να απουσιάζει, ή όταν υπάρχει απειλή».

Αναλυτικά ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε στο μήνυμα του:

Αγαπητοί μου φίλοι την εβδομάδα αυτή τιμούμε την επέτειο των 200 ετών από την ελληνική επανάσταση, 200 χρόνια από τη γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας, 200 χρόνια από την ιδέα για την Ευρώπη. Η χρονιά αυτή σηματοδοτεί επίσης 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και βλέπω στην ταύτιση των δύο ημερών έναν πολύ ισχυρό συμβολισμό.

Δυστυχώς, δεν μπορώ να παρευρίσκομαι σήμερα μαζί σας διά ζώσης, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Ήθελα, ωστόσο, να συμμετάσχω και εγώ σ' αυτή την τόσο σημαντική στιγμή για εσάς τους Έλληνες, για τις Ευρωπαίες και τους Ευρωπαίους, για τις Γαλλίδες και τους Γάλλους με τις λίγες αυτές λέξεις, που σας απευθύνω.

Ο πόλεμος για την ελληνική ανεξαρτησία υπήρξε αιματηρός, φρικτός. Με την βιαιότητα του ξύπνησε τις συνειδήσεις των τότε Ευρωπαίων. Υπήρξε, επίσης, και πόλεμος ιδεών, που κερδήθηκε χάρη στο θέατρο, στη μουσική με την πένα των ποιητών, την γενναιοδωρία των ανωνύμων ευεργετών από τη μια άκρη της Ευρώπης έως την άλλη και ιδιαίτερα στην Γαλλία.

Οι Έλληνες επαναστάτες μελέτησαν τους φιλοσόφους του Διαφωτισμού. Κάποιοι από τους αυτούς είχαν πολεμήσει στους Ναπολεόντειους πολέμους, κάποιοι από αυτούς είχαν πολεμήσει κατά την Γαλλική Επανάσταση και τους Ναπολεόντειους πολέμους και έτσι το 1821 ένα διεθνές κίνημα διανόησης και ανθρωπισμού, ένα κίνημα εθελοντών ξεσηκώθηκε σε όλη την Ευρώπη για την απελευθέρωση της Ελλάδας.

Ήταν το κίνημα των αγωνιστών της Ελευθερίας, των Ελλήνων, που σκοτώνονταν σε συνθήκες φριχτής βαναυσότητας για την ανεξαρτησία, την ελευθερία, την δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδος. Σημαιοφόροι αυτού του αγώνα, υπήρξαν ο Λόρδος Βύρωνας, ο Ντελακρουά ο Ουγκώ, ο Πούσκιν, ο Σατωβριάνδος. Και πέρα από αυτούς τους επιφανείς φιλέλληνες ο πόλεμος της Ελληνικής Επανάστασης έδωσε την πρώτη ώθηση μιας καθαρά λαϊκής διεθνούς αλληλεγγύης στην ιστορία, όπου καθένας μπορούσε να συνεισφέρει αγοράζοντας μια παρτιτούρα, παρακολουθώντας μια παράσταση, δίνοντας χρήματα, ζώντας ένα μέρος αυτού του αγώνα.

Η θέληση της Ελλάδος για ελευθερία υπήρξε και παραμένει σημείο αναφοράς, ένα καθοριστικό σημείο, ένα φως για την Ευρώπη. Η ιδέα αυτή, που έχουμε σήμερα οι Ευρωπαίοι για εμάς τους ίδιους, για την ήπειρο μας, για τις προσδοκίες μας από την Ευρώπη για την κοινή μας αλληλεγγύη, η ιδέα αυτή πιστεύω ακράδαντα πως προέρχεται επίσης από τους αγώνες του 1821.

Ας εμπνευστούμε λοιπόν από τα ιδεώδη του 1821, από την ενέργεια του λαού, από την ώθηση του πνεύματος και της αλληλεγγύης, ας θυμηθούμε με αφορμή αυτή την επέτειο ότι η σχέση φιλίας με την Ελλάδα έχει περάσει από τα όπλα με την ναυμαχία του Ναυαρίνου και τη γαλλική στρατιωτική αποστολή στο Μοριά, αλλά κυρίως από τα γράμματα, την τέχνη, το πάθος του λαού για έναν δίκαιο σκοπό το αίσθημα ότι το να είσαι Ευρωπαίος σήμαινε να αγαπάς την ελευθερία, το να είσαι Ευρωπαίος σήμαινε να υπερασπίζεσαι έναν πολιτισμό και τις ιδέες του.

Σε μια ήπειρο που το πλήρωσε ακριβά, η Ελευθερία δεν κληρονομείται, αλλά κατακτάται. Ενάντια στην επιστροφή του εθνικισμού, ενάντια στις αυτοκρατορικές λογικές, παραμένει στο κέντρο των δεσμεύσεων και των αγώνων μας. Αγαπάμε τη χώρα σας ακόμα και σήμερα με τον ίδιο ενθουσιασμό των πρώτων Φιλελλήνων.

Την αγαπάμε και τις αξίες της τις φέρουμε πάντα όλοι μαζί. Τις φέρουμε σε στιγμές εντάσεων και αγωνίας και θα συνεχίσουμε να τις εκπροσωπούμε. Και θα ήθελα να σας πω με πολυ δύναμη πεποίθηση και φιλία ότι δε σκέφτομαι μόνο την ιστορία αλλά το παρόν και το μέλλον μας. Είμαστε εδώ και θα είμαστε στο πλευρό σας, όταν ιστορία γίνεται άδικη μαζί σας, όταν η αλληλεγγύη μερικές φορές μπορεί να απουσιάζει, ή όταν υπάρχει απειλή. Γιατί η δική σας ελευθερία είναι και δική μας.