Κόσμος

Μπιλ Γκέιτς: πότε θα ξεπεράσουμε τον κορονοϊό και θα επανέλθουμε στη φυσιολογική μας ζωή

Έκανε λόγο για μια «απίστευτη τραγωδία» και πρόσθεσε ότι «η μόνη καλή είδηση είναι η πρόσβαση στα εμβόλια».

Ο κόσμος θα έχει επανέλθει στην φυσιολογική του ζωή ως το τέλος του 2022 χάρη στα εμβόλια κατά της COVID-19, δήλωσε ο Μπιλ Γκέιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στην πολωνική εφημερίδα Gazeta Wyborcza και το τηλεοπτικό δίκτυο TVN24.

"Αυτή είναι μια απίστευτη τραγωδία", σημείωσε ο συνιδρυτής της Microsoft αναφερόμενος στην πανδημία του νέου κορονοϊού και πρόσθεσε ότι η μόνη καλή είδηση είναι η πρόσβαση στα εμβόλια.

"Ως το τέλος του 2022 θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε επιστρέψει πλήρως στην φυσιολογική ζωή", υπογράμμισε ο Μπιλ Γκέιτς.

Ο δισεκατομμυριούχος που αποχώρησε από πρόεδρος της Microsoft Corp το 2014 έχει δεσμευτεί μέσω του φιλανθρωπικού του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς για τη χορήγηση τουλάχιστον 1,75 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην παγκόσμια ανταπόκριση στην πανδημία της COVID-19.

Ο μηχανισμός COVAX, ο οποίος υποστηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI) αποσκοπεί στην εξασφάλιση 2 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων για τις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα ως τα τέλη του 2021.