Κόσμος

25η Μαρτίου: “ντύθηκε” με την ελληνική σημαία η Όπερα του Σίδνεϊ (εικόνες)

Στα γαλανόλευκα φωτίστηκε και το δημαρχείο της πόλης τιμώντας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Στα γαλανόλευκα φωταγωγήθηκε το πιο εμβληματικό κτήριο του Σίδνεϋ, η Όπερα, προς τιμήν των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

Όπως κάνει γνωστό μέσω Twitter ο πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα Άρθουρ Σπύρου, στα γαλανόλευκα φωτίστηκε και το δημαρχείο της πόλης.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, σημειώνει πως η ελληνική πόλη της Αυστραλίας, η πρωτεύουσα της Ελλάδας στο εξωτερικό, η πανέμορφη Μελβούρνη ντυμένη στα γαλανόλευκα προς τιμήν των 200 χρόνων από το 1821!