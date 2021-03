Κοινωνία

Χιονίζει στην Αθήνα! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιονισμένοι δρόμοι στα βόρεια προάστια. Νιφάδες ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.

Τι κι αν βρισκόμαστε μόλις μια εβδομάδα πριν από τον Απρίλιο, ο καιρός δείχνει να «τρελάθηκε», καθώς γύρω στις 12:00 νιφάδες χιονιού έπεσαν ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας!

Βέβαια, στα βόρεια προάστια του νομού σημειώθηκαν από νωρίς το πρωί χιονοπτώσεις. Στον Διόνυσο και την Εκάλη οι κάτοικοι είδαν με έκπληξη τους δρόμους χιονισμένους, ενώ λίγο πριν τις 12:00 χιόνισε σε Κηφισιά και Μαρούσι.

Την ίδια ώρα το χιόνι έκανε την εμφάνιση του και στα δυτικά προάστια.

Στη βόρεια Ελλάδα, το θερμόμετρο άγγιξε τους -10 βαθμούς Κελσίου, σε πολλές περιοχές.

Χιόνια στη Χασιά