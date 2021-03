Πολιτική

Μητσοτάκης – Κάρολος: όσα συζήτησαν στο Μαξίμου (εικόνες)

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τους στενούς, ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και των δύο λαών.

Ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τους στενούς, ιστορικούς δεσμούς της Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και των δύο λαών είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Κάρολος, που συναντήθηκαν νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον πρίγκιπα της Ουαλίας για την παρουσία του στο εμβληματικό αυτό γεγονός για τη χώρα μας, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία της εκπροσώπησης της χώρας του, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα που οδήγησαν στην ίδρυση του ελληνικού κράτους.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τους στενούς, ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και των δύο λαών. Οι δύο άνδρες επιβεβαίωσαν, άλλωστε, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου και το πολύ καλό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, ενώ τόνισαν τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης κι εμβάθυνσής τους.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, κοινωνικά θέματα, όπως η εκπαίδευση και η στήριξη της νέας γενιάς, καθώς επίσης και παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η αντιμετώπιση της πανδημίας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος, από ελληνικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή. Από τη βρετανική πλευρά συμμετείχαν η πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Kate Smith, και ο Principal Private Secretary του πρίγκιπα της Ουαλίας, Clive Alderton.

Στους δυνατούς δεσμούς φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά τη συνάντησή της, με τον πρίγκιπα της Ουαλίας και την δούκισσα της Κορνουάλης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης.

Η κυρία Σακελλαροπούλου εξέφρασε την συγκίνησή της για την συμμετοχή τους στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, που όπως είπε είχαν λιτό χαρακτήρα λόγω της πανδημίας, καθώς και για το γεγονός ότι χθες ο πρίγκιπας της Ουαλίας, κατά την αντιφώνησή του στο επίσημο δείπνο, μίλησε στα ελληνικά εκφράζοντας τις ευχές του προς τον ελληνικό λαό.