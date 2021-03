Κόσμος

Η Μέρκελ κάλεσε την Τουρκία να εφαρμόσει τους κανόνες του κράτους δικαίου

Η Καγκελάριος χαρακτήρισε θετική τη μεταστροφή της Άγκυρας, «μετά τις προκλητικές δραστηριότητες στα κυπριακά και στα ελληνικά ύδατα».

Να εφαρμόσει τους κανόνες του κράτους δικαίου κάλεσε την Άγκυρα η Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ και χαρακτήρισε «λυπηρό μήνυμα» την αποχώρηση της Τουρκίας από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών.

Περιέγραψε ωστόσο ως «καλή είδηση» το γεγονός ότι η Τουρκία, «μετά τις προκλητικές δραστηριότητες στα κυπριακά και στα ελληνικά ύδατα», έδειξε τους τελευταίους μήνες δείγμα αποκλιμάκωσης και τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος ΕΕ - Τουρκίας - και για την περαιτέρω ανάπτυξη της προσφυγικής συμφωνίας.

«Η ευημερία μας στην Ευρώπη είναι εφικτή μόνο με καλές σχέσεις με τους γείτονές μας και εκτός ΕΕ. Και αυτό ισχύει κυρίως για την εταίρο στο ΝΑΤΟ Τουρκία», με την οποία οι σχέσεις είναι πολύπλευρες, δήλωσε η κυρία Μέρκελ, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ενόψει του αποψινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Αποτελεί καλή είδηση το γεγονός ότι η Τουρκία, μετά τις προκλητικές δραστηριότητες σε κυπριακά και ελληνικά ύδατα, έδειξε τους τελευταίους μήνες ένα δείγμα αποκλιμάκωσης στην ανατολική Μεσόγειο, μπήκε και πάλι σε διάλογο με την Ελλάδα και θα συνεχιστούν και οι συνομιλίες για το μέλλον της Κύπρου στο σχήμα 5+1 υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών», είπε χαρακτηριστικά η Καγκελάριος και υπενθύμισε ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «συμφωνήσαμε ότι, σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας, θα προσφέρουμε επιπλέον επιλογές για την συνεργασία μας. Και τώρα σε αυτό το Συμβούλιο θα συζητήσουμε πώς θα προχωρήσουμε σε αυτόν τον δρόμο». Δεν θα είναι εύκολες συνομιλίες, παραδέχτηκε η κυρία Μέρκελ και εξέφρασε την ελπίδα «να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα στενές σχέσεις της χώρας της με την Τουρκία, καθώς στην Γερμανία ζουν εδώ και γενιές άνθρωποι τουρκικής καταγωγής.

Από την άλλη πλευρά, τόνισε η Καγκελάριος, πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας και στην εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία. «Αναμένουμε η Τουρκία να τηρήσει τα κριτήρια του κράτους δικαίου και αυτό σε πολλές περιπτώσεις δεν συμβαίνει - σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνονται σεβαστά ανθρώπινα δικαιώματα και η αποχώρηση της Τουρκίας από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι ένα πάρα πολύ λυπηρό μήνυμα. Θα ευχόμασταν η Τουρκία να είχε παραμείνει», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Μέρκελ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ίδια θεωρεί ότι δεν βοηθάει το να μην συζητά η ΕΕ με την Τουρκία.

«Για αυτό θέλουμε τώρα να διαβουλευτούμε για το πώς θα επαναληφθεί υψηλού επιπέδου διάλογος ΕΕ - Τουρκίας. Έχουμε κοινά συμφέροντα. Και σε αυτά περιλαμβάνεται και η ιδιαίτερη πρόκληση της μετανάστευσης. Αυτήν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μόνο από κοινού με την Τουρκία», πρόσθεσε και αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της προσφυγικής συμφωνίας του 2016, η οποία, όπως είπε, κατέστησε δυνατό να αντιμετωπιστούν οι παράνομοι διακινητές προσφύγων, να μειωθεί ο αριθμός εκείνων που φθάνουν παρανόμως στην Ελλάδα, καθώς και ο αριθμός των θανάτων στο Αιγαίο.

Η Καγκελάριος έκανε ακόμη λόγο για την «αναγνώριση» που αξίζει στην Τουρκία για την προσφορά της στην υποδοχή 3,6 εκατομμυρίων προσφύγων, διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα που διαθέτει η ΕΕ σε έργα και οργανώσεις που υποστηρίζουν τους πρόσφυγες στην Τουρκία ελέγχονται και χρησιμοποιούνται σωστά και υπογράμμισε ότι η συμφωνία πρέπει τώρα να αναζωογονηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω.