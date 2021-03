Πολιτική

Σακελλαροπούλου σε Πρίγκιπα Κάρολο: Μας συγκινήσατε με την παρουσία σας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δώρο της Προέδρου της Δημοκρατίας στον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, κατά τη συνάντησή τους μετά την στρατιωτική παρέλαση.

Στους δυνατούς δεσμούς φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τη συνάντησή της, με τον Πρίγκιπα της Ουαλίας και την Δούκισσα της Κορνουάλης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης.

Η κυρία Σακελλαροπούλου εξέφρασε την συγκίνησή της για την συμμετοχή τους στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, που όπως είπε είχαν λιτό χαρακτήρα λόγω της πανδημίας, καθώς και για το γεγονός ότι χθες ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, κατά την αντιφώνησή του στο επίσημο δείπνο, μίλησε στα ελληνικά, εκφράζοντας τις ευχές του προς τον ελληνικό λαό.

Όπως είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση από την παρουσία σας εδώ στο διήμερο εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Λόγω της πανδημίας, οι τελετές του εορτασμού είχαν πιο λιτό χαρακτήρα και τόσο χθες στην Πινακοθήκη, όσο και στη συνέχεια στο δείπνο που μας κάνατε την τιμή να είστε μαζί μας, όσο και σήμερα στην παρέλαση που είχε λαμπερό, αλλά και συγκινητικό χαρακτήρα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «προσπαθήσαμε να αποδώσουμε τιμή σε όσα διήνυσε η Ελλάδα και σε όσα πέτυχε, χάρη και στη βοήθεια των φίλων και συμμάχων της αυτά τα 200 χρόνια. Η συμβολή της χώρας σας - τότε Αγγλία, σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο - ήταν πολύ σημαντική και στον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία. Με την Επανάσταση οδηγηθήκαμε στη δημιουργία του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους και στη συνέχεια, βέβαια, υπάρχει σταθερή σχέση και δυνατοί δεσμοί φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Είμαστε σύμμαχοι, έχουμε πολεμήσει μαζί σε δύο πολέμους και υπάρχει μια πολύ δυνατή σχέση που νομίζω ότι έχει κάθε λόγο να συνεχίσει να ενδυναμώνεται».

Απευθυνόμενη στον Πρίγκιπα της Ουαλίας, η κυρία Σακελλαροπούλου υπενθύμισε μια δήλωση του από παλαιότερη επίσκεψή στην Αθήνα, η οποία είχε συγκινήσει πολύ τους Έλληνες, όπως είπε: «Υψηλότατε, την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει - έχετε έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα - είχατε πει μια φράση που “άγγιξε” πολύ τους Έλληνες: “Η Ελλάδα είναι στο αίμα σας”. Νομίζω το εννοούσατε κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όπως άλλωστε αναφέρατε και χθες, και με συγκινήσατε, με την ελληνική αναφορά σας στο τέλος της ομιλίας σας, οι σχέσεις αυτές είναι πολύ δυνατές, εύχομαι να συνεχισθούν. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά και χαίρομαι που είστε εδώ».

Μετά τη διμερή συνάντηση, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο σύντροφός της Παύλος Κοτσώνης, συνόδευσαν τον Πρίγκιπα της Ουαλίας, Κάρολο, και τη Δούκισσα της Κουρνουάλης στην Προεδρική Φρουρά, όπου επιθεώρησαν το τιμητικό άγημα.

Στη συνέχεια, αξιωματικοί της Προεδρικής Φρουράς περιέγραψαν στο πριγκηπικό ζεύγος την διαδικασία κατασκευής των ευζωνικών στολών. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας χάρισε στον Πρίγκιπα της Ουαλίας μια παιδική χειμερινή στολή ευζώνων (ντουλαμάς).

Νωρίτερα, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αφού αναφέρθηκαν στους στενούς, ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και των δύο λαών, συζήτησαν κοινωνικά θέματα, όπως η εκπαίδευση και η στήριξη της νέας γενιάς, καθώς επίσης και παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η αντιμετώπιση της πανδημίας και η προστασία του περιβάλλοντος.