Καιρός

Καιρός: επιστρέφει η άνοιξη την Παρασκευή

Που θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Δείτε αναλυτική πρόβλεψη ανά περιοχή.

Την Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα υπάρχουν στα ανατολικά και τα νότια και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες. Τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νοτιοανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, κατά τόπους στα βόρεια ισχυρός.

ΑΤΤΙΚΗ: Αναμένονται παροδικές νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες και γρήγορα αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ: αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στην Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 16 και στα βόρεια ηπειρωτικά έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια και γρήγορα αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από -2 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ: Αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και στην Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: Αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι στα βόρεια, βόρειοι 4 με 5 και στα νότια, βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 27 Μαρτίου

Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα νότια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.