Βρυξέλλες: Τσολιάς “ντύθηκε” το Manneken Pis (εικόνες)

Παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, η λιτή - λόγω κορονοϊού - τελετή.

Τη στολή του εύζωνα φόρεσε σήμερα το φημισμένο αγαλματάκι των Βρυξελλών, Manneken Pis, τιμώντας την Ελλάδα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Στην περιορισμένη - λόγω κορονοϊού - τελετή συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, Διονύσιος Καλαμβρέζος και εκπρόσωπος του Δήμου Βρυξελλών.

«Η πρωτεύουσα της ενωμένης Ευρώπης δεν μπορούσε να λείπει από τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η Ελλάδα είναι συνιδιοκτήτης, συμμέτοχος και πρωταγωνιστής στο σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσέθεσε ότι «μια τέτοια σημαδιακή ημέρα για όλους τους Έλληνες βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης των Βρυξελλών και περνάμε αυτό το μήνυμα ότι τα καλύτερα έπονται και τα χειρότερα τα αφήσαμε πίσω»

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, Διονύσιος Καλαμβρέζος, υπογράμμισε ότι «η Επανάσταση του 1821, το ιδρυτικό γεγονός του ελληνικού κράτους έχει καθοριστική, ιστορική και κοινωνική σημασία όχι μόνο γιατί δημιούργησε τη σύγχρονη Ελλάδα αλλά γιατί διαμόρφωσε με τις αξίες, τις παρακαταθήκες και την πορεία της γενικά σε αυτό που λέμε σύγχρονη Ελλάδα, αυτό που λέμε ταυτότητα ελληνική, σε αυτό που λέμε πορεία αλλά και μέλλον», ενώ ευχαρίστησε «τον βελγικό λαό και τις βελγικές Αρχές για τη συμμετοχή τους στα 200 χρόνια του εορτασμού μας. Μας έδωσαν όλες τις δυνατότητες να εορτάσουμε τόσο με την φωταγώγηση της Μεγάλης Πλατείας και του Δημαρχείου όσο και με την ένδυση του Manneken Pis».

