Κόσμος

Το Συμβούλιο της Ευρώπης στα χρώματα της ελληνικής σημαίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα “γαλανόλευκα” η κεντρική πρόσοψη της έδρας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο.

H κεντρική πρόσοψη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, φωταγωγήθηκε στα χρώματα της Ελλάδας, στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού της 25ης Μαρτίου και των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, με πρωτοβουλία του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρέσβη Πάνου Μπεγλίτη και σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Συμβουλίου, η κεντρική πρόσοψη του Συμβουλίου της Ευρώπης φωταγωγήθηκε στα χρώματα της Ελλάδας στις 24 και 25 Μαρτίου.

Εικόνες: Φωτογραφική Υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρώπης - CONSEIL DE L’EUROPE/ Direction de la Communication/ Sandro Weltin