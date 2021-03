Αθλητικά

25η Μαρτίου: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τσολιάς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κορυφαίος παίκτης του NBA είναι Έλληνας! Δείτε φωτογραφίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο ντυμένου τσολιά και ως σημαιοφόρου.

Τις ευχές της για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 έστειλε η μητέρα του “Greek Freak” , Βερόνικα Αντετοκούνμπο.

Μέσα από μία ανάρτηση με ελληνικές σημαίες και καρδούλες έστειλε το μήνυμά της, το οποίο συνόδευσε με φωτογραφίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο ντυμένου τσολιά και ως σημαιοφόρου.