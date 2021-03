Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test την Τετάρτη

Σχεδόν 11.000 δωρεάν έλεγχοι διενεργήθηκαν σε 81 μαζικές δειγματοληψίες σε όλη τη χώρα. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν την Τετάρτη δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 81 μαζικές δειγματοληψίες σε 41 Περιφερειακές Ενότητες, διενεργήθηκαν 10.947 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 207 κρούσματα (1,89%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίων Αναργύρων

Πραγματοποιήθηκαν 523 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (1,52%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου

Πραγματοποιήθηκαν 325 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (3,69%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου

Πραγματοποιήθηκαν 246 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,25%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ζωγράφου

Πραγματοποιήθηκαν 643 rapid test και προέκυψαν 20 θετικά (3,11%). Αφορούν σε 10 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 499 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (2,20%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Πραγματοποιήθηκαν 300 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,00%). Αφορούν σε 5 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς

Πραγματοποιήθηκαν 266 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (4,13%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Πραγματοποιήθηκαν 285 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,75%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων

Πραγματοποιήθηκαν 242 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (4,54%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κοινότητα Ευηνοχωρίου

Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δήμος Αντιρρίου

Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Μεσολογγίου

Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος

Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,33%). Αφορούν σε άνδρα 46 ετών.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κοινότητα Σκουρτού Ξηρομέρου

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,23%). Αφορούν σε άνδρα 19 ετών.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δήμος Αστακού

Πραγματοποιήθηκαν 93 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (5,37%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Άνδρου: Μπατσί

Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη

Πραγματοποιήθηκαν 114 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας

Πραγματοποιήθηκαν 105 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Περιβόλα, Πάτρα

Πραγματοποιήθηκαν 227 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,32%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Δήμος Θήβας

Πραγματοποιήθηκαν 121 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Δράμα

Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Σουφλί

Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης

Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Πλατεία Ορεστιάδας

Πραγματοποιήθηκαν 105 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,81%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.

ΠΕ Έβρου: Σαμοθράκη

Πραγματοποιήθηκε ένα rapid test, το αποτελέσματα του οποίου ήταν αρνητικό.

ΠΕ Εύβοιας: ΚΤΕΛ Χαλκίδας

Πραγματοποιήθηκαν 152 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,65%). Αφορούν σε άνδρα 35 ετών.

ΠΕ Ευρυτανίας: Παλαιοχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,12%). Αφορούν σε άνδρα 72 ετών.

ΠΕ Ζακύνθου: Λιμάνι

Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Αγίου Μάρκου

Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (5,76%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Σολωμού

Πραγματοποιήθηκαν 12 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Δικαστήρια, Πύργος

Πραγματοποιήθηκαν 305 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (4,26%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Πλατεία Κρεστενών

Πραγματοποιήθηκαν 138 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Αμαλιάδα

Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (4,17%). Αφορούν σε 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Ημαθίας: Δήμος Νάουσας

Πραγματοποιήθηκαν 77 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,29%). Αφορούν σε γυναίκα 33 ετών.

ΠΕ Ιωαννίνων: Δημαρχείο Κόνιτσας

Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καβάλας: Καβάλα

Πραγματοποιήθηκαν 83 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,20%). Αφορούν σε γυναίκα 47 ετών.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 324 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (3,08%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: drive through Καρδίτσα

Πραγματοποιήθηκαν 114 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,87%). Αφορούν σε άνδρα 47 ετών.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Αργιθέας

Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά

Πραγματοποιήθηκαν 160 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,62%). Αφορούν σε γυναίκα 37 ετών.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο

Πραγματοποιήθηκαν 141 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,41%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Κέρκυρας: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,40%). Αφορούν σε γυναίκα 54 ετών.

ΠΕ Κοζάνης: Άνω Κώμη

Πραγματοποιήθηκαν 72 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (5,56%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 64 έτη.

ΠΕ Κοζάνης: Πλατανιά Βοΐου

Πραγματοποιήθηκαν 46 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (6,52%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Κορινθίας: Ξυλόκαστρο

Πραγματοποιήθηκαν 279 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (3,94%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη.

ΠΕ Κω: Επαρχείο

Πραγματοποιήθηκαν 196 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,51%). Αφορούν σε άνδρα 43 ετών.

ΠΕ Λάρισας: Αμούρι

Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Βλαχογιάννι

Πραγματοποιήθηκαν 119 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,36%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Μαγούλα

Πραγματοποιήθηκαν 12 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Δαμάσι

Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Δομένικο

Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Μεσοχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 2 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Ελασσόνας

Πραγματοποιήθηκαν 170 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,17%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 60 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Πρωτομαγιάς

Πραγματοποιήθηκαν 177 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Πραγματοποιήθηκαν 408 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,71%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Λέσβου: Ασώματος

Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα

Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Μύρινα

Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Βόλος

Πραγματοποιήθηκαν 385 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,55%). Αφορούν σε 5 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού

Πραγματοποιήθηκαν 207 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,48%). Αφορούν σε γυναίκα 32 ετών.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

Πραγματοποιήθηκαν 161 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κοινοτική Αγορά

Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη

Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Γυψοχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Τριφύλλι

Πραγματοποιήθηκαν 12 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Ραχώνα

Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (7,14%). Αφορούν σε άνδρα 66 ετών.

ΠΕ Πέλλας: Άθυρα

Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Αιγίνιο

Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 137 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,45%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Ρεθύμνου: Κοινότητα Μελιδονίου

Πραγματοποιήθηκαν 111 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Κοινότητα Καλάθου

Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Παλαιό Ελληνικό Προξενείο

Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σερρών: Σέρρες

Πραγματοποιήθηκαν 178 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,80%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Τρικάλων: Δημαρχείο Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκαν 315 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,31%). Αφορούν σε γυναίκα 55 ετών.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Οιχαλίας

Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Καμένα Βούρλα

Πραγματοποιήθηκαν 165 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,60%). Αφορούν σε γυναίκα 51 ετών.

ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Ελευθερίας, Λαμίας

Πραγματοποιήθηκαν 241 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (4,14%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Αχινός

Πραγματοποιήθηκαν 99 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Φλώρινα

Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου

Πραγματοποιήθηκαν 132 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.