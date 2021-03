Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca: Έκτακτη σύσκεψη EMA για το εμβόλιο

Ομάδα ειδικών συγκαλεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για το εμβόλιο της Astrazeneca για να μελετήσει τα περιστατικά θρομβώσεων. Η απάντηση της εταιρείας.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε σήμερα πως η επιτροπή ασφαλείας του θα συγκαλέσει μια σύσκεψη ειδικών στις 29 Μαρτίου, προκειμένου να μελετήσει περαιτέρω τα περιστατικά, που έχουν αναφερθεί, δημιουργίας θρόμβων, τα οποία συνδέονται με το εμβόλιο κατά της Covid-19, που έχουν αναπτύξει η εταιρεία AstraZeneca και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ειδικοί, εκτός του οργανισμού, ιδίως στην αιματολογία, την καρδιαγγειακή ιατρική και τη νευρολόγια αναμένεται να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τους λόγους δημιουργίας των θρόμβων, πώς αναπτύσσονται και άλλους πιθανούς κινδύνους, αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Τόσο ο EMA όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστήριξαν την ασφάλεια του εμβολίου την περασμένη εβδομάδα.

Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης- Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC), που εξετάζει την ασφάλεια των ανθρώπινων φαρμάκων, έχει ξεκινήσει μια συνεχόμενη, ταχεία έρευνα για την αξιολόγηση των θρόμβων.

Μια επικαιροποιημένη σύσταση από την PRAC αναμένεται το διάστημα μεταξύ 6ης και 9ης Απριλίου, όταν η επιτροπή θα συνεδριάσει.

AstraZeneca: Το εμβόλιο προστατεύει 76% στην πρόληψη συμπτωματικών κρουσμάτων

Πάντως όπως έκανε γνωστό η ίδια η AstraZeneca επικαλούμενη επικαιροποιημένα δεδομένα κλινικής δοκιμής σε ΗΠΑ, Περού και Χιλή, το εμβόλιό της για τον κορονοϊό είναι αποτελεσματικό κατά 76% στην πρόληψη συμπτωματικών κρουσμάτων.

Η AstraZeneca είχε δεσμευθεί, μετά την κριτική που της άσκησε αμερικανικός εποπτικός φορέας λέγοντας πως ενδέχεται να ανακοίνωσε «παρωχημένα» στοιχεία για το εμβόλιό της, πως θα ανακοίνωσε σύντομα επίσημα δεδομένα που θα επικυρώνουν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης της, ότι δηλαδή το εμβόλιό της είναι αποτελεσματικό κατά 79% στην πρόληψη συμπτωματικών περιπτώσεων.

Τα νεότερα δεδομένα αφορούν 190 μολύνσεις μεταξύ των 32.400 συμμετεχόντων στην κλινική δοκιμή ενώ τα προηγούμενα αφορούσαν 141 μολύνσεις ως τις 17 Φεβρουαρίου.

Η εταιρία σχεδιάζει να ζητήσει να δοθεί άδεια επείγουσας χρήσης του προϊόντος της στις ΗΠΑ τις επόμενες εβδομάδες και μάλιστα, επιμένει πως το εμβόλιό της είναι 100% αποτελεσματικό στην πρόληψη σοβαρών ή κρίσιμων περιπτώσεων, αλλά και πως έχει 85% αποτελεσματικότητα στις ηλικίες άνω των 65 χρονών.

Όπως και να έχει, το ποσοστό αποτελεσματικότητας είναι πολύ χαμηλότερο από το σχεδόν 95% των προϊόντων των Pfizer/BioNTech και Moderna ωστόσο το εμβόλιο της AstraZeneca θεωρείται κομβικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού παγκοσμίως κυρίως διότι είναι ευκολότερη και φθηνότερη η μεταφορά και αποθήκευσή του, ενώ έχει ήδη λάβει άδεια επείγουσας χρήσης σε πάνω από 70 χώρες.