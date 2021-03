Κόσμος

Κορονοϊός: Αγωνία για την Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας

Έχοντας προσβληθεί από την COVID-19, η Ροζελίν Μπασελό υποβάλλεται πλέον σε «ενισχυμένη οξυγονοθεραπεία».

Η Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ροζελίν Μπασελό, που έχει προσβληθεί από τη νόσο COVID-19, υποβάλλεται σε «ενισχυμένη οξυγονοθεραπεία», ανακοίνωσε η ίδια σήμερα, στον λογαριασμό της στο Twitter.

Η 74χρονη Μπασελό, ανακοίνωσε το Σάββατο πως διαγνώστηκε θετική «έχοντας εκδηλώσει αναπνευστικά συμπτώματα», προτού το περιβάλλον της κάνει γνωστή την Τετάρτη τη νοσηλεία της. Σε ένα tweet σήμερα, η Γαλλίδα Υπουργός ανέφερε πως «τη φροντίζουν εξαιρετικοί γιατροί και λαμβάνει ενισχυμένη οξυγονοθεραπεία».

Η Ροζελίν Μπασελό είναι το δεύτερο μέλος της γαλλικής κυβέρνησης που προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, μετά την Υπουργό Εργασίας, Ελιζαμπέτ Μπορν, ηλικίας 59 ετών, η οποία πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Τετάρτη.

«Χθες το βράδυ, ένιωθε αρκετά καλύτερα με τη δόση του οξυγόνου που της είχε παραχωρηθεί. Οι γιατροί αποφάσισαν, επομένως, να την αυξήσουν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα μέλος του περιβάλλοντος της Μπασελό. Η ίδια πηγή εξήγησε ότι η ίδια «αποφάσισε να στείλει ένα tweet για να καθησυχάσει όσους της στέλνουν τόσα πολλά μηνύματα ανησυχίας».

Πρώην Υπουργός Υγείας, η Μπασελό έλαβε μια πρώτη δόση εμβολίου στις 17 Μαρτίου, προτού ανακοινώσει πως προσβλήθηκε από την COVID-19.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επιβεβαιώθηκαν 65.373 νέα κρούσματα του SARS-CoV-2, αριθμός τέσσερις και πλέον φορές υψηλότερος από αυτόν της προηγουμένης, που εν μέρει οφείλεται στο ότι προστέθηκαν μολύνσεις προηγούμενων ημερών.