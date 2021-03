Πολιτισμός

Χρυσό Μετάλλιο Αξίας της Πόλεως των Αθηνών στον Πρίγκιπα Κάρολο (εικόνες)

Ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης εξήρε την σημαντική συμβολή της Αγγλίας στην Επανάσταση του 1821. Βαθιά συγκινημένος δήλωσε ο Πρίγκιπας της Ουαλίας.

Το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας της Πόλεως των Αθηνών απένειμε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης στον Πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο, στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

Η παρασημοφόρηση έγινε σε αναγνώριση της συνδρομής του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου στην απελευθέρωση της Ελλάδας, αλλά και της αφοσίωσης και της συνεισφοράς του Πρίγκιπα της Ουαλίας στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προάσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προώθηση των γραμμάτων και των καλών τεχνών.

Σε ειδική τελετή στο Δημαρχιακό Μέγαρο, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκου Δένδια, ο Δήμαρχος Αθηναίων υποδέχθηκε «έναν δεδηλωμένο φίλο της Ελλάδος και του Ελληνισμού, ιδιαίτερα δε έναν φίλο της Αθήνας, της ιστορίας και του πολιτισμού της», όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης.

«Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο συνδέονται διαχρονικά με ισχυρούς πολιτισμικούς, οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς, με μια σχέση που κραταιώθηκε από την απαρχή του Ελληνικού κράτους» τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων και συνέχισε εστιάζοντας στην συμβολή του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου στον αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδας. «Είναι γνωστή σε όλους η καθοριστικής σημασίας συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου στην απελευθέρωση της Ελλάδας, σε έναν αγώνα που ξεκίνησε 200 χρόνια πριν, το 1821. Έναν αγώνα αυταπάρνησης και αυτοθυσίας που φωτίζει ακόμα την ελευθερία που απολαμβάνουμε σήμερα. Από την αυθόρμητη συσπείρωση του Βρετανικού λαού υπέρ του ελληνικού ζητήματος μέχρι την οργανωμένη προσπάθεια της Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου να συγκεντρώσει πόρους και υποστηρικτές, η βρετανική βοήθεια πήρε πολλές μορφές παίζοντας κομβικό ρόλο στην επιτυχία της εξέγερσης. Οι διπλωματικές παρεμβάσεις του Λόρδου Κάνινγκ, με την πρώτη αναγνώριση των Ελλήνων ως εμπόλεμη δύναμη, και ο αποφασιστικός ρόλος του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού με επικεφαλής τον Ναύαρχο Έντουαρντ Κόδριγκτον στην έκβαση της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου υπήρξαν καταλύτες για την πορεία της επανάστασης.»

Ο κ. Μπακογιάννης επισήμανε την αξιοσημείωτη συμβολή των Βρετανών ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, οι οποίοι, όπως είπε, ανέδειξαν την ιστορική σημασία της βοήθειας προς τον ελληνικό λαό, αξιοποιώντας όλα τα δυνατά εργαλεία κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης των ευρωπαϊκών λαών.

«Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί ο Λόρδος Βύρων που, με τη μοναδική φλόγα των ποιημάτων του, κατάφερε να αποδώσει την οικουμενικότητα των αξιών της ελληνικής επανάστασης, αυξάνοντας την ακτινοβολία της σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν ήταν όμως μόνο πνευματική η συνδρομή του βρετανικού λαού στον αγώνα. Έδωσαν και πολλοί άλλοι Βρετανοί τη ζωή τους μαχόμενοι δίπλα στους Έλληνες για την υπεράσπιση του δικαιώματος της ανεξαρτησίας. Με τις πράξεις τους έγιναν ήρωες, μέρος της ένδοξης ελληνικής ιστορίας και τους τιμούμε σήμερα πλάι στους Έλληνες αγωνιστές. Δεν ξεχνάμε τον στίχο του Πέρσι Μπυς Σέλλεϋ, “Είμαστε όλοι Έλληνες”. Από τότε, η σχέση μας παρέμεινε στενή και συνεχίζει να παράγει αξιόλογο έργο, έχοντας όλες τις προδιαγραφές για μια λαμπρή συνέχεια», ανέφερε ο Δήμαρχος της Αθήνας.

Η Αθήνα υπογράφει την Terra Carta για την προστασία του περιβάλλοντος

Κατά διάρκεια της ομιλίας του ο Δήμαρχος της Αθήνας αναφέρθηκε και στην πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Πρίγκιπα της Ουαλίας για τη βιωσιμότητα, την «Terra Carta» σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα ο Δήμος Αθηναίων γίνεται η πρώτη δημοτική αρχή που θα υπογράψει την Terra Carta, μια σημαντική πρωτοβουλία της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητος, που θέτει το καίριο ζήτημα της αναγνώρισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της φύσης, σε έναν αγώνα δρόμου για τη διατήρηση του θαύματος της βιοποικιλότητας. Το μέλλον της βιομηχανίας, και της οικονομίας εν γένει, πρέπει για το καλό όλων μας να περνάει μέσα από τον σεβασμό στη φύση, γεγονός που έχει εντοπίσει η Αυτού Βασιλική Υψηλότης εδώ και πενήντα χρόνια».

Επίσης, εξήρε την προσωπικότητα του Πρίγκιπα της Ουαλίας και την πολύπλευρη προσφορά του στον άνθρωπο, τις τέχνες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, λέγοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Υψηλότατε, με πνεύμα ανήσυχο και πρωτοπόρο, ψάχνετε πάντα ευκαιρίες για βελτίωση, και δουλεύετε συστηματικά για την μετατροπή του αρνητικού σε θετικό, του ζημιογόνου σε επωφελές, της απειλής σε ευκαιρία. Είσαστε ένας γεννημένος πνευματικός άνθρωπος, που εστίασε από νωρίς στη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης, εισάγοντάς την σαν απαραίτητη προϋπόθεση όλων των δράσεων σας. Ακούραστος υπερασπιστής της διατήρησης της πλούσιας κληρονομιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, σε τομείς όπως η αρχιτεκτονική, το θέατρο και ο πολιτισμός γενικότερα, έχετε υπάρξει, ακόμα, θερμός υποστηρικτής των νέων ανθρώπων».

Και κατέληξε λέγοντας «Στα 45 χρόνια δραστηριοποίησης της, η φιλανθρωπική σας οργάνωση The Prince’s Trust έχει βοηθήσει πάνω από 1.000.000 νέους ανθρώπους να επιμορφωθούν, να βρουν δουλειά και να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν και να ενεργοποιήσουν τις δυνατότητες τους. Τα τελευταία τρία χρόνια, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα το διεθνές σκέλος της, η Prince’s Trust International, με στόχο τη βοήθεια 4000 νέων μέχρι το 2023. Πρόκειται για μια ενεργό δράση, με γρήγορα αντανακλαστικά, καθώς από τους πρώτους μήνες της πανδημίας, προσάρμοσε το πρόγραμμα, προσφέροντας άμεσα ψηφιακά προγράμματα, ώστε να μην ξεφύγει από τον αρχικό της προγραμματισμό. Αυτή η επιμονή και φροντίδα, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, είναι αξιοθαύμαστη. Και η σημασία της δραστηριοποίησης αυτής, ειδικά σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, τεράστια, με πολλα πλασιαστικά οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία».

«Θα μου θυμίζει τη σύνδεση μου με αυτή την αξιοθαύμαστη χώρα»

Από την πλευρά του ο Πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος για αυτή την τιμητική βράβευση από τον Δήμαρχο Αθηναίων. «Είμαι πραγματικά συγκινημένος και έκπληκτος, διότι είναι μια καταπληκτική τιμή αυτή που μου αποδίδετε, δίνοντας μου αυτό το ξεχωριστό μετάλλιο. Πρέπει να πάω πίσω στο 1998, γιατί τότε έκανα μια άλλη επίσκεψη όπου μου δόθηκε το μετάλλιο της πόλης. Αλλά, όπως προείπα, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ακόμα και στη δική μου ηλικία θα κέρδιζα ένα χρυσό μετάλλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Θα φορώ με χαρά αυτό το μετάλλιο και περηφάνια, διότι πάντοτε θα παραμένει κάτι, το οποίο θα είναι θησαυρός στην καρδιά μου. Και φυσικά θα είναι το απαύγασμα της επίσκεψης μου στην Αθήνα, αλλά θα μου θυμίζει και την ευγένεια σας και τις σκέψεις ως προς εμένα μετά από τόσα χρόνια. Όπως είπα και πριν από τρία χρόνια, όπου ήμουν ξανά εδώ, έχω λίγο ελληνικό αίμα στις φλέβες μου και αυτό το μετάλλιο πάντοτε θα μου θυμίζει τη σύνδεση μου με αυτή την αξιοθαύμαστη χώρα».

«Οι πόλεις να έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή στον αγώνα για βιωσιμότητα»

Στη συνέχεια ο Πρίγκιπας της Ουαλίας αναφέρθηκε στην εμβληματική πρωτοβουλία του, την «Terra Carta», η οποία σήμερα υπεγράφη και από τον Δήμο της Αθήνας, ενώ εξήρε τις προσπάθειες και το έργο του Δήμου για την βιωσιμότητα και την αειφορία. «Είμαι ακόμη πιο ευγνώμων σήμερα και συγκινημένος γιατί εσείς κύριε Δήμαρχε έχετε συμφωνήσει να υπογράψετε την «Terra Carta», αυτό το πρότζεκτ που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια. Και για το γεγονός ότι εσείς ο ίδιος έχετε καταβάλλει τέτοιους αγώνες για να διασφαλίσετε ότι η Αθήνα θα γίνει ένα παράδειγμα προς μίμηση για την αειφορία και για την βιωσιμότητα. Διότι πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας οι πόλεις ανά τον κόσμο, όπως και η Αθήνα, να έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή στον αγώνα για μεγαλύτερη βιωσιμότητα, μεγαλύτερη αειφορία, απαλλαγή από το ανθρακικό αποτύπωμα στην οικονομία και φυσικά για την αναζωογόνηση της βιοποικιλότητας. Όλα αυτά τα στοιχεία συνενώνονται στο κομμάτι του βιώσιμου αστικού σχεδιασμού. Αυτό είναι κάτι για το οποίο συζητήσαμε και φυσικά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε από κοινού να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο στο μέλλον».

Μετά την λήξη της ειδικής τελετής ο Πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης πραγματοποίησαν συνάντηση με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου της Ελλάδας. Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Δήμος της Αθήνας και οι επιχειρηματίες υπέγραψαν τον χάρτη αειφορίας «Terra Carta», την πρωτοβουλία του Πρίγκηπα της Ουαλίας, που στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τον σκοπό αυτό.