Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της 25ης Μαρτίου

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θάνατοι ασθενών με COVID-19 καταγράφηκαν και την Πέμπτη στη χώρα μας, ενώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ, παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Το απόγευμα της Πέμπτης ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.588 νέα κρούσματα στην Ελλάδα.

Από το σύνολο των 2.588 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα, εννέα χαρακτηρίζονται “εισαγόμενα”, εκ των οποίων οκτώ εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στα εγχώρια κρούσματα, 1.317 προέρχονται από την Αττική, 315 από τη Θεσσαλονίκη, 100 από την Αχαΐα και 71 από τη Λάρισα. 68 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η γεωγραφική κατανομή των εγχώριων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα

Αξίζει να σημειωθεί πως την τελευταία εβδομάδα εντοπίστηκαν εκατοντάδες κρούσματα με παραλλαγές του ιού. Δείτε αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή ΕΔΩ.

