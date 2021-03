Παράξενα

Νεαρός πήγε στο σούπερ μάρκετ με... πυροβόλα όπλα

Ένας νεαρός άνδρας, που είχε μαζί του έξι πυροβόλα όπλα, μεταξύ αυτών ένα τουφέκι, συνελήφθη χθες μέσα σε σούπερ μάρκετ, στα περίχωρα της Ατλάντας, ανακοίνωσε η αστυνομία της πρωτεύουσας της αμερικανικής πολιτείας της Τζόρτζιας.

Το περιστατικό σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την επίθεση σε ένα σούπερ μάρκετ στο Κολοράντο, η οποία ακολούθησε επίσης μια άλλη ένοπλη επίθεση, την περασμένη εβδομάδα, σε ινστιτούτα μασάζ στην Ατλάντα.

Επιπροσθέτως του μικρού οπλοστασίου του, που περιελάμβανε επίσης διαφόρων ειδών πολεμοφόβια, ο 22χρονος άνδρας φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ένας πελάτης τον είδε να μπαίνει στο κατάστημα κρατώντας το τουφέκι στο χέρι του, κατόπιν να πηγαίνει ήρεμα στην τουαλέτα. Ο μάρτυρας ειδοποίησε, στη συνέχεια, τους υπεύθυνους.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο ύποπτος, που ονομάζεται Ρίκο Μάρλεϊ, είχε πρόθεση να διαπράξει μια επίθεση σε αυτό το σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Publix στην πόλη Ατλάντικ Στέισον. Κατηγορείται για απόπειρα επίθεσης και παράνομη οπλοφορία και έχει προφυλακιστεί.

Η αστυνομία της Ατλάντας επιβεβαίωσε τη γνησιότητα μιας φωτογραφία όπου διακρίνονται τα όπλα που κατασχέθηκαν από τον ύποπτο: ένα τουφέκι, μια καραμπίνα, ένα περίστροφο, τρία πιστόλια, δεσμίδες φυσιγγιών και τουλάχιστον δύο μαχαίρια.