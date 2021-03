Αθλητικά

25η Μαρτίου: Το μήνυμα των Μπακς στα ελληνικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ελληνικές ευχές των Μιλγουόκι Μπακς για την 25η Μαρτίου!

Το Μιλγουόκι από την εποχή που πήγε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μετατραπεί σε... ελληνική παροικία! Η αγάπη των Μπακς για την χώρα μας είναι δεδομένη και το έχουν αποδείξει πολλές φορές.

Δεν θα μπορούσαν επομένως να μην ευχηθούν στην Ελλάδα για την επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821. Οι Μπακς ευχήθηκαν σε όλους τους Ελληνες και μάλιστα στην γλώσσα μας!

«200 χρόνια ελευθερίας. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Έλληνες», ανέβασαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το συνδύασαν με μια φωτογραφία από τους Ελληνες που έχουν γεμίσει το γήπεδο τους.