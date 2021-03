Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σουηδία: Ρεκόρ τριμήνου σε νέα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έπειτα την πτωτική τάση κατά τους πρώτους μήνες του νέου έτους, τα κρούσματα άρχισαν να καταγράφουν ξανά μεγάλη αύξηση.

Η Σουηδία κατέγραψε σήμερα τον υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων COVID-19 από τα τέλη του περασμένου έτους.

Η σκανδιναβική χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα της πανδημίας, καταγράφοντας μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από μια μείωση τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Η χώρα μέτρησε σήμερα 7.706 νέες μολύνσεις COVID-19, τον υψηλότερο αριθμό από τις 30 Δεκεμβρίου.

«Δυστυχώς, η αρνητική τάση στις μολύνσεις συνεχίζεται, όπως και σε πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη τώρα», είπε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο κορυφαίος επιδημιολόγος. Άντερς Τέγκνελ.

Τα νέα στελέχη του ιού, ειδικά εκείνο που ταυτοποιήθηκε πρώτα στη Βρετανία, συμβάλλουν στο νέο κύμα κρουσμάτων, όμως οι Αρχές επισημαίνουν επίσης ότι μελέτες δείχνουν ότι η συμμόρφωση προς τους κανόνες και τις συστάσεις ελαττώνεται.

Η χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων κατέγραψε, επίσης, 16 νέους θανάτους, με το σύνολο των νεκρών από τον κορονοϊό να ανέρχεται σε 13.373. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι θάνατοι παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο προς το παρόν, εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι μεγάλο ποσοστό των πιο ευάλωτων ομάδων έχει εμβολιαστεί.

«Έχουμε πετύχει μια καλή κάλυψη στους εμβολιασμούς, στις σημαντικότερες ομάδες της κοινωνίας. Μεταξύ των τροφίμων σε οίκους ευγηρίας, μπορούμε να δούμε ότι το 93% έχει λάβει μία δόση και το 87% έχει κάνει δύο δόσεις», σημείωσε ο Τέγκνελ.

Η Σουηδία, εξάλλου, γνωστοποίησε σήμερα ότι θα επαναλάβει τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca για τους άνω των 65 ετών, έπειτα από την αναβολή της χρήσης του την περασμένη εβδομάδα λόγω των αναφορών για περιστατικά δημιουργίας θρόμβων σε άτομα που εμβολιάστηκαν με το συγκεκριμένο σκεύασμα.