Υγεία - Περιβάλλον

Pfizer/ BioNTech ξεκίνησαν κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο σε παιδιά κάτω των 12 ετών

Η Pfizer και η BioNTech ξεκίνησαν να δοκιμάζουν το εμβόλιο που έχουν αναπτύξει κατά της covid-19 σε παιδιά κάτω των 12 ετών, με την ελπίδα να επεκταθεί ο εμβολιασμός σε αυτή την ηλικιακή ομάδα στις αρχές του 2022, ανακοίνωσε η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία σήμερα.

Οι πρώτοι εθελοντές των αρχικών δοκιμών έλαβαν τις πρώτες δόσεις του εμβολίου χθες Τετάρτη, δήλωσε η Σάρον Καστίγιο, εκπρόσωπος της Pfizer.

Στις κλινικές δοκιμές θα συμμετάσχουν παιδιά ηλικίας ακόμη και 6 μηνών. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα η φαρμακευτική εταιρεία Moderna ανακοίνωσε ότι ξεκινά κλινικές δοκιμές σε παιδιά για το δικό της εμβόλιο.

Το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech κατά της covid-19 έλαβε άδεια χρήσης στις ΗΠΑ για τους ανθρώπους άνω των 16 ετών. Σχεδόν 66 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου είχαν ήδη χορηγηθεί στις ΗΠΑ ως χθες το πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αμερικανικών Κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών (CDC).

Το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech είναι το μοναδικό που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ για την ηλικιακή ομάδα 16-17 ετών. Αυτό της Moderna χρησιμοποιείται μόνο σε ενήλικες άνω των 18 ετών, ενώ προς το παρόν κανένα εμβόλιο κατά της covid-19 δεν έχει λάβει έγκριση για μικρότερης ηλικίας παιδιά.

Στόχος της Pfizer είναι στις δοκιμές τελικού σταδίου να συμμετάσχουν 4.500 εθελοντές προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια, η ανοσολογική αντίδραση που προκαλεί το εμβόλιο και κατά πόσο αυτό γίνεται ανεκτό από τα παιδιά.

Σύμφωνα με την Καστίγιο, η εταιρεία ελπίζει να έχει στοιχεία από τις κλινικές δοκιμές το δεύτερο εξάμηνο του 2021.