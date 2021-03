Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Χωρίς καραντίνα στην Ελλάδα οι εμβολιασμένοι τουρίστες από Ισραήλ

Χωρίς 7ήμερη καραντίνα θα εισέρχονται στην Ελλάδα οι εμβολιασμένοι Ισραηλινοί επιβάτες. Τι λέει η νέα NOTAM.

Χωρίς 7ήμερη καραντίνα εισέρχονται από σήμερα στην Ελλάδα οι εμβολιασμένοι Ισραηλινοί επιβάτες, σύμφωνα με νέα NOTAM της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, η αεροπορική οδηγία θα έχει διάρκεια έως την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί και προβλέπει ότι η είσοδος στην Ελλάδα των επιβατών από το Ισραήλ, (μόνιμοι κάτοικοι), επιτρέπεται και στην περίπτωση ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για κορονοϊό COVID-19 και προσκόμισης από αυτούς πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην αγγλική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Της παρόδου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους,

β) Της αρνητικής διάγνωσής τους κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID- 19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Ειδικότερα το πιστοποιητικό εμβολιασμού πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων και να επιδεικνύεται στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.

Οι αφιχθέντες μόνιμοι κάτοικοι από το Ισραήλ που θα έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού απαλλάσσονται από τον υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό 7 ημερών που ισχύει για όλους τους υπόλοιπους αφιχθέντες από το εξωτερικό αλλά και για τους αφιχθέντες από το Ισραήλ που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Υπενθυμίζουμε ότι για όλους τους επιβάτες πτήσεων από το εξωτερικό εκτός από την 7ημερη καραντίνα ισχύει και η αεροπορική οδηγία που προβλέπει δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο κατά την άφιξη με βάση το PLF, ειδικά για τους επιβάτες από Ην. Βασίλειο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προβλέπεται υποχρεωτικό τεστ κατά την άφιξη σε ελληνικό αεροδρόμιο. Επιπρόσθετα για τους εισερχόμενους επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο ισχύει ότι προκειμένου να βγουν από την καραντίνα θα πρέπει να υποβληθούν σε νέο PCR τεστ όταν συμπληρωθεί το 7ήμερο.

Επίσης, ισχύει και η notam που προβλέπει ότι όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό PCR τεστ Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξη τους.