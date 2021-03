Κοινωνία

25η Μαρτίου: Στα “γαλανόλευκα” ολόκληρη η χώρα (βίντεο)

Οι Έλληνες τίμησαν την ιστορική επέτειο, υψώνοντας τεράστιες σημαίες ή φωταγωγώντας κτήρια στα χρώματα της γαλανόλευκης. ​