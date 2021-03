Αθλητικά

Πέθανε ο Γιώργος Φουντουλάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στον ελληνικό αθλητισμό. Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Φουντουλάκης.

Θρήνος στον ελληνικό αθλητισμό. Ο πρώην πρόεδρος της ΕΑΟΜ ΑμεΑ και της Παραολυμπιακής Επιτροπής Γιώργος Φουντουλάκης άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή.

Ενας άνθρωπος που είχε αφιερώσει τη ζωή του στο παραολυμπιακό κίνημα νικήθηκε από τον κορονοϊό σε ηλικία 73 ετών.

Η προσφορά και η δράση του ηταν πολύ μεγάλη. Γεννήθηκε στην Κρήτη στις 12 Αυγούστου 1948 και είχε μία κόρη.

Ηταν πρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία από το 2008, ενώ από το 2010 ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Παράλληλα διετέλεσε γενικός γραμματέας της ΕΑΟΜ ΑμεΑ από το 2002 έως το 2008.

Ηταν αρχηγός της ελληνικής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, του Πεκίνο, του Λονδίνο και του Ρίο.

Η δράση του για το παραολυμπιακό κίνημα ήταν μεγάλη και είχε τιμηθεί γι αυτό από την προεδρεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ελλάδας, τον πρόεδρο της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, Sir Philip Craven και πολλούς άλλους φορείς.

Ο Γιώργος Φουντουλάκης είχε συνδυάσει το όνομά του με το παραολυμπιακό κίνημα και την προσπάθεια που έκανε για την ανάπτυξη του αθλητισμού, ενώ είχε κληθεί να μιλήσει σε πολλά διεθνή συνέδρια.

Μαυρωτάς: Το όνομα του Γιώργου Φουντουλάκη ήταν συνυφασμένο με το αθλητικό αναπηρικό κίνημα

Ο Γιώργος Μαυρωτάς με ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στο θάνατο του Γιώργου Φουντουλάκη. Ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού στάθηκε στην συνεισφορά του στο αναπηρικό κίνημα.

«Το όνομα του Γιώργου Φουντουλάκη ήταν συνυφασμένο με το αθλητικό αναπηρικό κίνημα και συνέβαλε στην αναβάθμισή του. Καλό του ταξίδι» έγραψε χαρακτηριστικά.