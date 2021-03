Κοινωνία

25η Μαρτίου με χιόνια από την Κομοτηνή μέχρι την Κρήτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπίτια και δρόμοι “ντύθηκαν” στα λευκά, σε μια σπάνια ομολογουμένως εικόνα μέσα στην άνοιξη.