“Special Report”: Μύθοι και Αλήθειες για την Επανάσταση του 1821 (Β΄ μέρος)

Άγνωστες πτυχές και ντοκουμέντα από την Επανάσταση. Η ηρωική ιστορία της Μεσολογγίτισσας που επέζησε.

Την εβδομάδα που η χώρα τιμά τη συμβολική επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, ο Τάσος Τέλλογλου και το «Special Report» παρουσίασαν, σε δύο μέρη, ένα μεγάλο αφιέρωμα για τις ιστορικές αλήθειες και τους μύθους γύρω από τα γεγονότα που καθόρισαν την Ελληνική Ανεξαρτησία.

Πότε και πώς ξεκίνησε η Επανάσταση; Ποια ήταν η πραγματικότητα της εποχής, στον Ελληνικό χώρο και την Οθωμανική Αυτοκρατορία; Πώς διδασκόμαστε την Επανάσταση και πώς την αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι; Τι ρόλο έπαιξαν οι ήρωες του 1821 και πώς ιδρύθηκαν οι μυστικές οργανώσεις του Αγώνα;

Ο Τάσος Τέλλογλου θέτει τα ερωτήματα στους σημαντικότερους σύγχρονους ιστορικούς, αλλά και σε μαθητές Γυμνασίου στο μαρτυρικό Μεσολόγγι, και συζητά μαζί τους τι διδασκόμαστε, τι γνωρίζουμε, αλλά και τι θα έπρεπε να γνωρίζουμε για την Επανάσταση του 1821.

Μέσα από τη μελέτη ιστορικών αρχείων και την καταγραφή των όσων άφησε πίσω της η Επανάσταση σε ιστορικούς τόπους, όπως το Μεσολόγγι, το Ναύπλιο και την Ύδρα, το «Special Report» επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή σε όσα καθόρισαν και καθορίζουν την εικόνα που έχουμε για την Επανάσταση.

