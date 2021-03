Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ήττα από την Εφές στην Πόλη

Το "τριφύλλι" δεν μπόρεσε να εμφανιστεί ανταγωνιστικό και γνώρισε την ήττα από την πανίσχυρη Αναντολού Εφές στην Τουρκία.

Δίχως αμυντική ταυτότητα και ευστοχία από τα 6.75, ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία τύχη στην Πόλη, απέναντι στην πανίσχυρη Αναντολού Εφές, με τους «πράσινους» να «πέφτουν» με το τελικό 85-65, για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Η αποψινή ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα για το «τριφύλλι», το οποίο με ρεκόρ 10-19 παραμένει σταθερά στη 16η θέση της κατάταξης.

Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, «αναρριχήθηκε» -προσωρινά- μόνη στη δεύτερη θέση (20-11) της κατάταξης και πλέον ευελπιστεί σε ήττες των Βαλένθια και Μπασκόνια σε αυτή την αγωνιστική, προκειμένου να πανηγυρίσει πρόωρα την πρόκρισή της στα πλέι οφ.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 43-33, 60-49, 85-65