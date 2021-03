Κοινωνία

Κορονοϊός - Lockdown: Συνωστισμός για… “take away” ποτά (βίντεο)

Απίστευτες εικόνες με εκατοντάδες νεαρούς να αψηφούν τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας.

Εικόνες “προ κορονοϊού” εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη, από εκατοντάδες νεαρούς που συνωστίζονταν και σχημάτιζαν ουρές για “take away” ποτά!

Οι Θεσσαλονικείς με σύμμαχο την καλοκαιρία “ξεχύθηκαν” στους δρόμους της πόλης ανήμερα της 25ης Μαρτίου για να απολαύσουν την ανοιξιάτικη βόλτα τους. Από νωρίς το μεσημέρι το παραλιακό μέτωπο της πόλης είχε κατακλυστεί από χιλιάδες κατοίκους, ενώ οι νεότεροι λίγο πριν την εφαρμογή του lockdown στις 21:00 συνέρρεαν στα μαγαζιά της παραλιακής για να προμηθευτούν “take away” ποτά.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες με το “πλημμυρισμένο” από κόσμο πεζοδρόμιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πριν η Ελληνική Αστυνομία κάνει την εμφάνισή της.

Πηγή: thesstoday.gr