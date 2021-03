Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα αποτελέσματα των rapid test της 25ης Μαρτίου

Εννέα μαζικές δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ σε διάφορα σημεία της χώρας. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν την Πέμπτη δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε εννέα μαζικές δειγματοληψίες σε 6 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, διενεργήθηκαν 1.859 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 40 κρούσματα (2,17%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές:

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Γαλατσίου

Πραγματοποιήθηκαν 702 rapid test και προέκυψαν 22 θετικά (3,13%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ελευσίνας

Πραγματοποιήθηκαν 228 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (4,38%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας

Πραγματοποιήθηκαν 146 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,36%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Υψηλών Αλωνιών, Αίγιο

Πραγματοποιήθηκαν 348 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,28%). Αφορά σε άνδρα 16 ετών.

ΠΕ Αχαΐας: Κοινότητα Ισώματος

Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Πραγματοποιήθηκαν 136 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,94%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 159 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,62%). Αφορά σε άνδρα 27 ετών.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Σολωμού

Πραγματοποιήθηκαν 72 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Αγίου Μάρκου

Πραγματοποιήθηκαν 3 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.