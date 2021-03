Πολιτισμός

Πέθανε ο Άρης Σκιαδόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε ο θάνατος του Άρη Σκιαδόπουλου.

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε ο θάνατος του Άρη Σκιαδόπουλου. Ο δημοσιγράφος έφυγε από την ζωή μετά από μάχη με τον κορονοϊό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 73χρονος δημοσιογράφος νόσησε από τον φονικό ιό στο κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ο Αρης Σκιαδόπουλος γεννήθηκε το 1946 στην Κέρκυρα. Εργάστηκε σε μεγάλες εφημερίδες, περιοδικά και ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως η «Απογευματινή», το «Έθνος», η «Πρώτη», ο «Ταχυδρόμος», ο Flash, o Αθήνα 9,84, αλλά και στην τηλεόραση της ΕΡΤ, κάνοντας τις εκπομπές «Νυχτερινός Επισκέπτης», «Δρόμοι» και «Πρωινά».