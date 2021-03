Κόσμος

Μπάιντεν: Προτεραιότητα ο κορονοϊός - Σχεδιάζω να είμαι ξανά υποψήφιος το 2024

Διπλασίασε τον στόχο των εμβολιασμών, με στόχο την αναχαίτιση της πανδημίας. Προειδοποίηση προς τη Βόρεια Κορέα. Τι είπε για τον Τραμπ.

Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε την απόλυτη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 διπλασιάζοντας στα 200 εκατομμύρια δόσεις τον στόχο των εμβολιασμών κατά τις 100 πρώτες ημέρες της Προεδρίας του και ανακοίνωσε κατά την πρώτη του συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ότι θα είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του το 2024.

Την ώρα που τα προβλήματα πληθύνονται, από την μετανάστευση μέχρι την οπλοκατοχή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε τον απολογισμό των δύο πρώτων μηνών του στον Λευκό Οίκο και υποβάθμισε την σημασία της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού μεταναστών στα νότια σύνορα των ΗΠΑ

«Έχω εκλεγεί για επιλύσω τα προβλήματα, όχι για να δημιουργήσω διχασμό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος. «Έχω πει ότι τα πιο επείγοντα θέματα για το αμερικανικό λαό είναι η COVID-19 και η οικονομική κρίση για εκατομμύρια και εκατομμύρια Αμερικανών. Για τον λόγο αυτόν επικεντρώθηκα στην αρχή ιδιαίτερα σε αυτά τα προβλήματα», είπε αναφερόμενος ειδικά στο γιγάντιο σχέδιο ανάκαμψης ύψους 1.900 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν θα απολογηθώ»

Αλλά πολλές από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων αφορούσαν αυτό που οι Ρεπουμπλικανοί και τμήμα του αμερικανικού Τύπου αποκαλούν «κρίση» στα σύνορα με το Μεξικό. Και κυρίως την τύχη των 15.500 ανηλίκων μεταναστών την φροντίδα των οποίων έχουν αναλάβει οι αμερικανικές αρχές, 5.000 από τους οποίους στεγάζονται σε χώρους που δεν είναι κατάλληλοι για παιδιά.

Υποβαθμίζοντας την συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μεταναστών στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι «αυτό συμβαίνει στις αρχές κάθε χρόνου». «Κάθε χρόνο τον χειμώνα, υπάρχει σημαντική αύξηση των αφίξεων στα σύνορα», διότι οι μετανάστες «έχουν μικρότερες πιθανότητες να πεθάνουν από την ζέστη στην έρημο», προσέθεσε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι προσπαθεί να ενισχύσει ένα μεταναστευτικό σύστημα που αποδυναμώθηκε πολύ κατά την διάρκεια της Προεδρίας Τραμπ. Απαντώντας στους Ρεπουμπλικάνους, που τον κατηγορούν ότι χαλάρωσε την μεταναστευτική πολιτική του προκατόχου του, απάντησε ξερά: «Δεν πρόκειται να απολογηθώ για την κατάργηση των πολιτικών που παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ήρθε αντιμέτωπη τις τελευταίες ημέρες με το θέμα της οπλοκατοχής έπειτα από τα γεγονότα της Ατλάντα στην Τζόρτζια και του Μπόλντερ στο Κολοράντο και καλώντας το Κογκρέσο να αναλάβει δράση για τον έλεγχο των όπλων, έγιναν σαφή τα στενά περιθώρια ελιγμών που διαθέτει το Καπιτώλιο λόγω της οριακής πλειοψηφίας ων Δημοκρατικών.

Μπροστά στους δημοσιογράφους σήμερα ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να αποφασίσουν αν θέλουν «να δουλέψουμε μαζί» ή «να διχάσουν την χώρα».

Αναφερόμενος στο filibuster (την τακτική της κωλυσιεργίας) στην Γερουσία, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι γίνεται όλο και μεγαλύτερη κατάχρησή του τα τελευταία χρόνια.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει την πρόθεση να θέσει υποψηφιότητα για την επανεκλογή του, «δεδομένου ότι ο προκάτοχός του είχε ήδη ανακοινώσει την επόμενη προεκλογική του εκστρατεία σε αυτό το χρονικό σημείο της Προεδρίας του, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε: «Ο προκάτοχός μου χρειαζόταν να το κάνει. Ω, Θεέ μου, πόσο μου λείπει!».

«Η απάντηση είναι ότι ναι, σχεδιάζω να είμαι υποψήφιος για την επανεκλογή μου», πρόσθεσε εξηγώντας ωστόσο ότι δεν έχει ποτέ σχεδιάσει με βεβαιότητα για τόσα χρόνια μπροστά.

Περνώντας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο Τζο Μπάιντεν άφησε να εννοηθεί ότι η ημερομηνία της λήξης της προθεσμίας την 1η Μαΐου για την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τον Αφγανιστάν δεν θα τηρηθεί. Αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει πως όλοι οι Αμερικανοί στρατιώτες θα έχουν αποχωρήσει τον επόμενο χρόνο. «Δεν έχω την πρόθεση να μείνουμε εκεί για πολύ καιρό. Θα φύγουμε. Το ερώτημα είναι πότε θα φύγουμε», είπε.

Προς την Βόρεια Κορέα, που μόλις προχώρησε στην εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων, απηύθυνε προειδοποίηση: «Θα υπάρξουν απαντήσεις, αν επιλέξουν την κλιμάκωση. Θα απαντήσουμε συντεταγμένα», είπε προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος για «κάποιας μορφής διπλωματία» με την Πιονγκγιάνγκ «αλλά υπό την προϋπόθεση της αποπυρηνικοποίησης».

Επανέλαβε ότι δεν επιδιώκει την σύγκρουση με την Κίνα, μία εβδομάδα έπειτα από την σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην ομάδα του και τους επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας.