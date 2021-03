Κόσμος

ΗΠΑ: Βοήθεια 15 εκατ. δολαρίων στους Παλαιστίνιους για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την χορήγηση βοήθειας ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων προς τους Παλαιστίνιους για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid-19, την στιγμή που το Ισραήλ επικρίνεται ότι δεν κατέβαλε προσπάθειες για τον εφοδιασμό των κατεχομένων εδαφών με εμβόλια.

Η Αμερικανική Υπηρεσία για την Διεθνή Ανάπτυξη (USAID) θα χορηγήσει τους πόρους αυτούς για να υποστηρίξει την εκστρατεία της οργάνωσης Catholic Relief Services στην Δυτική Οχθη και την Λωρίδα της Γάζας κατά της επιδημίας, καθώς και για αποστολή επείγουσας βοήθειας σε τρόφιμα, διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Αυτό το μικρό βήμα για την βελτίωση των συνθηκών ζωής του παλαιστινιακού λαού είναι απόλυτα σύμφωνο με τις αμερικανικές αξίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις.

Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν έχει δεσμευθεί για την επανάληψη της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους, ανατρέποντας την πολιτική της προηγούμενης αμερικανικής κυβέρνησης.

Στα χρόνια της κυβέρνησης Τραμπ, οι ΗΠΑ είχαν διακόψει την χρηματοδότηση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) και είχαν κλείσει το γραφείο της παλαιστινιακής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Ουάσινγκτον.

Το Ισραήλ έχει το παγκόσμιο προβάδισμα στην εκστρατεία εμβολιασμού, ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή υστερεί καθώς στηρίζεται στις δωρεές εμβολίων και σε περιορισμένες ποσότητες δόσεων που προέρχονται από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει εμβολιάσει περί τους 100.000 Παλαιστίνιους που έχουν άδειες εισόδου στο Ισραήλ ή στους εβραϊκούς οικισμούς της Δυτικής Οχθης και θεωρεί ότι ο εμβολιασμός αποτελεί αρμοδιότητα της Παλαιστινιακής Αρχής.