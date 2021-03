Υγεία - Περιβάλλον

“Οι Ευρωπαίοι απογοητεύθηκαν από την AstraZeneca”

Η σκληρή παρέμβαση του Ιταλού πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, κατά την παρέμβασή του στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικτυακά, τόνισε ότι «οι ευρωπαίοι απογοητεύθηκαν από την AstraZeneca». Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο La 7 προσθέτει ότι «ο τεχνοκράτης πρωθυπουργός της χώρας, κατά την παρέμβασή του, χρησιμοποίησε σκληρά λόγια».

Παράλληλα, ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν ότι ο Ντράγκι πληροφόρησε λεπτομερώς τους ομολόγους του, για την υπόθεση των εκατομμυρίων παρτίδων εμβολίων της AstraZeneca που εντοπίσθηκαν σε κέντρο εμφιάλωσης εμβολίων, στο Ανάνι, εβδομήντα χιλιόμετρα νότια της Ρώμης.

«Ο Ιταλός πρωθυπουργός ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι δόσεις εμβολίου που βρίσκονται στο Ανάνι, να μπορέσουν να μείνουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης», μετέδωσε, πριν από λίγο, το τηλεοπτικό δίκτυο La7.