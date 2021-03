Μητσοτάκης - Μπάιντεν: τι είπαν στην πρώτη συνομιλία τους

Πως περιέγραψε ο Πρωθυπουργός το κλίμα στην παρθενική απευθείας επαφή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Τι είπε ο Μπάιντεν στη Σύνοδο Κορυφής.

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, ανήμερα της Eθνικής μας Eπετείου και λίγο μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επικοινωνία των δύο ηγετών, που διήρκεσε γύρω στα 30 λεπτά, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ.

Όπως έγραψε στο Twitter ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά την Σύνοδο Κορυφής, είχε μια θερμή και εποικοδομητική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, συμπληρώνοντας ότι "συζητήσαμε επιί μακρόν για τους κοινούς δεσμούς των δύο εθνών μας, επι τη ευκαιρία της διακοσαετίας από την Ελληνική Επανάσταση, καθώς επίσης και την σημασία της συνεχούς ενίσχυσης της συνεργασίας μας".

Following the #EUCO, I had a warm and constructive phone call with @POTUS. We discussed at length the common ties between our two nations, on the occasion of the Bicentennial of the Greek Revolution, as well as the importance of the continuous strengthening of our partnership.