Ο Σταμάτης Σπανουδάκης… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο δημοφιλής συνθέτης εξιστορεί ξεχωριστές στιγμές από την προσωπική του ζωή και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της καλλιτεχνικής του πορείας.

Την Δευτέρα 29 Μαρτίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Σταμάτη Σπανουδάκη.

Ο κορυφαίος συνθέτης αφηγείται την περιπετειώδη διαδρομή του.

Περιγράφει πώς από την ροκ κατέληξε στην κλασική και στην βυζαντινή μουσική, αλλά και πως ξέφυγε από τα ναρκωτικά.

Εξηγεί γιατί προτιμά τους λαϊκούς από τους έντεχνους τραγουδιστές.

Απαντά για το τι πιστεύει σχετικά με την ομοφυλοφιλία και πως τοποθετείται απέναντι στην πολιτική και στην θρησκεία.

