“Η Φαμίλια”: το “αριστοκρατικό” δείπνο και η... διέξοδος της Μαίρης (εικόνες)

Ακόμη δύο απολαυστικά επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και γέλιου.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται κάθε Σαββατοκύριακο, στις 20:00, στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Σάββατο, 27 Μαρτίου: «ΔΕΙΠΝΟ ΑΡΜΑΟΥΣΗΔΩΝ»

Η Άννα επιμένει να καλέσει μια φίλη της και τους… αποστειρωμένους, αριστοκράτες γονείς της στο σπίτι για φαγητό και ζητάει από τον Γιάννη και τη Μαίρη να είναι πιο κόσμιοι, όταν τους γνωρίσουν. Ει δυνατόν να είναι κάποιοι άλλοι! Ο Γιάννης και η Μαίρη αντιλαμβάνονται πως η Άννα ντρέπεται γι’ αυτούς. Παρ’ όλο που δεν τους αρέσει καθόλου αυτό, θα δεχτούν να το κάνουν για χάρη της. Όμως, γρήγορα ξεφεύγουν και, από την επιθυμία τους να κάνουν το παιδί τους περήφανο, αποφασίζουν με τη βοήθεια της Τζο να παραστήσουν τους αριστοκράτες. Το δείπνο ξεκινάει, αλλά για κακή τους τύχη εμφανίζεται η Δέσποινα, που δεν είχε ενημερωθεί. Και κάπου εδώ, αρχίζουν τα ευτράπελα...





Κυριακή, 28 Μαρτίου: «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΙΡΗ»

Η Μαίρη πιέζεται πολύ για να ανταπεξέλθει σε μια σοβαρή νομική υπόθεση που έχει αναλάβει, μέχρι τη στιγμή που ο Λαζαρίδης τής την παίρνει από τα χέρια. Η Μαίρη καταρρακώνεται, αλλά όλη η φαμίλια την στηρίζει και της λέει να μην το παίρνει τόσο προσωπικά. Η Μαίρη αποφασίζει να φύγει από το δικηγορικό γραφείο, ο Λαζαρίδης όμως της ανακοινώνει ότι της δίνει αύξηση! Αυτό φυσικά σημαίνει περισσότερη εργασία και λιγότερο χρόνο για την οικογένειά της. Τι θα κάνει η Μαίρη; Θα συνεχίσει στη δουλειά που ξέρει ή μήπως ήρθε η ώρα να δοκιμάσει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή της; Υπάρχει, άραγε, κάτι άλλο που να είναι καλή και πόσο εύκολα θα το... ανακαλύψει αυτό η Μαίρη;

