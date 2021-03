Life

“Ήλιος”: δύο θάνατοι και νέα στοιχεία - “φωτιά” (εικόνες)

Αμείωτο θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών τα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια, για τους ήρωες της καθημερινής σειράς, «Ήλιος», που θα προβληθούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στον ΑΝΤ1, στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Δευτέρα 29 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 130

Ο Φίλιππος αδυνατεί να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Επιτίθεται στην Αλεξάνδρα, ενώ εκείνη, για να του αποδείξει πόσο αγαπάει την οικογένειά της, του αποκαλύπτει μία ακόμη σοκαριστική αλήθεια. Ο Χρήστος δηλώνει στην Δάφνη πως δεν θα έχει καμιά απαίτηση στο θέμα του παιδιού, προκειμένου να την πείσει να μην διακόψει την εγκυμοσύνη της. Η Δάφνη δυσκολεύεται να τον πιστέψει. Η Αλίκη οργανώνει με μεγάλη χαρά ένα ταξίδι με την Ιωάννα. Η Ιωάννα απ’ την πλευρά της, απολαμβάνει την αγάπη και τη φροντίδα της Αλίκης αλλά και της Εύας. Η Διώνη ετοιμάζεται να φύγει για πάντα απ’ την πόλη, ενώ ο Δήμος κινδυνεύει στη φυλακή... Η Αλίκη, ενώ ξαναβρίσκει σιγά σιγά την ηρεμία της, θα αιφνιδιαστεί από μια νέα επίθεση. Κάποιος πυροβολεί εν ψυχρώ την Ιωάννα μέσα στο σπίτι της Αλίκης…

Τρίτη 30 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 131

Η Ιωάννα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας στο πλευρό της την Αλίκη. Ο Μενέλαος βάζει να σκοτώσουν τον Δήμο στη φυλακή... Ο Δημήτρης συναντά την υπηρέτρια του Μενέλαου και αποκτά ένα σημαντικό στοιχείο για το κατηγορητήριό του. Ο Φίλιππος συναντά για τελευταία φορά τη Διώνη, η οποία ετοιμάζεται να φύγει για πάντα από την Καβάλα... Ο Χρήστος αποφασίζει να ακολουθήσει τις εντολές της Δάφνης, χωρίς να γνωρίζει ότι εκείνη οργανώνει κρυφά να βγει απ’ την φυλακή. Ο Δημήτρης, χάρη στη βοήθεια της Λήδας και της Νέλλης, θα ανακαλύψει μια συγκλονιστική αλήθεια... Τα πάντα θα ανατραπούν αιφνιδιαστικά επηρεάζοντας τις ζωές όλων…

Τετάρτη 31 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 132

Η Ιωάννα δεν θα τα καταφέρει τελικά και θα πεθάνει. Η Αλίκη είναι ένα ράκος μετά απ’ αυτό που έμαθε από τον Δημήτρη… Εκείνος προσπαθεί να παρηγορήσει την Αλίκη και πιστεύει ότι ίσως ο Μιχάλης να γνωρίζει την αλήθεια. Ο Δήμος αρνείται να βγει από την φυλακή και εξηγεί στον Δημήτρη ότι μόνο από μέσα θα καταφέρει να βρει στοιχεία για τον Μάνο και τον φόνο που έχει κάνει. Ο Μιχάλης, γεμάτος τύψεις, διώχνει την Νέλλη από τη ζωή του και παραιτείται από τη φάρμα. Ο Μάνος δεν ησυχάζει μέσα στην φυλακή και προσπαθεί να βρει τρόπο να αποδράσει. Ο Φίλιππος αποφασίζει να πάει στην κηδεία του πατέρα του, αλλά διστάζει όταν βλέπει και τη Διώνη έξω από το νεκροταφείο…

Πέμπτη 1η Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 133

Ο Φίλιππος και η Διώνη λένε το «τελευταίο αντίο» στον Μενέλαο. Ο Δημήτρης ψάχνει να βρει ποιος μπορεί να ήθελε νεκρή την Ιωάννα. Η έρευνα, αλλά και μια λεπτομέρεια που κανείς δεν είχε προσέξει, οδηγεί σε ένα συμπέρασμα που αναστατώνει τον Δημήτρη, αλλά και την Αλίκη... Η Διώνη μοιράζεται με τον Φίλιππο μια πληροφορία, που μπορεί να αλλάξει για πάντα τη ζωή τους... Η Δάφνη καταφέρνει να βγει από την φυλακή και να εκτίσει την ποινή της κατ’ οίκον, ενώ δηλώνει το όνομα του Χρήστου, για να φροντίζει να της παρέχει ό,τι χρειάζεται. Η Σοφία φοβάται πως στόχος της Δάφνης είναι να μπει ανάμεσα σ’ αυτήν και τον Χρήστο και να τους χωρίσει. Ο Νικήτας, ο νέος κρατούμενος στις φυλακές και παλιός γνώριμος του Δήμου, εκμυστηρεύεται στον Δήμο πως ετοιμάζεται να αποδράσει και του προτείνει να τον πάρει μαζί του.

Παρασκευή 2 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 134

Ενώ ο Δήμος καταστρώνει σχέδιο με τον Δημήτρη για να βρεθούν στοιχεία για τον δολοφόνο της Ιωάννας, η Αλίκη συνειδητοποιεί με τρόμο, ότι η ίδια ήταν ο αληθινός στόχος του δράστη. Η Δάφνη, θυμωμένη με τον Χρήστο που θέλει να παντρευτεί την Σοφία, έρχεται σε σύγκρουση μαζί του. Ο Χρήστος, όμως, υπερασπίζεται τη σχέση του με την Σοφία, ενώ η Δάφνη καταφεύγει σε δικηγόρο. Ο Δημήτρης έχει πια στα χέρια του το σκίτσο του δολοφόνου της Ιωάννας και κάνει τα πάντα για να τον βρει… Ο Δήμος, με παρότρυνση του Δημήτρη, δραπετεύει με τον Νικήτα, προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιό τους. Για άλλη μια φορά, ο Δημήτρης είναι πολύ κοντά στα ίχνη του δολοφόνου…

