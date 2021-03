Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: στοές και στέκια στην Παλιά Βουλή (εικόνες)

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας γνωρίζει ξεχωριστά “κλασσικά” μαγαζιά, με ιστορία πολλών δεκαετιών και μας δείχνει δύο εξαιρετικές συνταγές.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο! Η περιήγησή του μας πηγαίνει για άλλη μια φορά στο Κέντρο της Αθήνας, σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Το Σάββατο 27 Μαρτίου στις 14:30, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει στο κέντρο της πόλης και ανακαλύπτει στέκια που συναντά κανείς όταν περιπλανηθεί στους δρόμους που δεν είναι τόσο εμπορικοί.

Πρώτη του στάση το πασίγνωστο «Άριστον», ένα γαστρονομικό μνημείο της πόλης που στέκει αγέρωχα στο πέρασμα των χρόνων σε μια Αθήνα που μεταβάλλεται διαρκώς!

Επόμενη στάση το ζαχαροπλαστείο «Αριστοκρατικόν» το οποίο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1928. Σε αυτό το μέρος σχεδόν 100 χρόνια τώρα, η σοκολάτα αποθεώνεται.

Η Αθήνα είναι γεμάτη στοές που κρύβουν, πέρα από εργαστήρια και γραφεία, ταβερνάκια και παραδοσιακά καφενεία. Σε μια τέτοια στοά μπαίνει ο Δημήτρης για να πάει στο «Τριαντάφυλλο της Νοστιμιάς» και να απολαύσει κλασικούς αθηναϊκούς μεζέδες.

Στην κουζίνα του μαγειρεύει: πιροσκί με λουκάνικο και τηγανητό εξωτικό ρύζι με γαρίδες και λουκάνικο.

