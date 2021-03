Πολιτική

Μπάιντεν σε Μητσοτάκη: ελπίζω να επικρατήσει σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Τη δέσμευση του για την περαιτέρω εμβάθυνση των ισχυρών δεσμών μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας εξέφρασε ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Κυριάκο Μητσότακη.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζο Μπάιντεν επαναβεβαίωσαν τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ για την ασφάλεια και την ευημερία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κατά την διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας αργά χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ένας κρίσιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, με ενεργή δράση για την ειρήνη και την ευημερία στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, με αιχμή τη φιλοξενία των αμερικανικών δυνάμεων στη Σούδα.

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον κ. Μπάιντεν για την εκλογή του εκφράζοντας την ετοιμότητα της Ελλάδας για στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ στα διεθνή φόρα, με στόχο την προάσπιση των κοινών αξιών των δύο χωρών, με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της Κλιματικής αλλαγής.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο για τη συνεπή υποστήριξη της Ελλάδας, ενώ τόνισε ότι στη διαχρονική σχέση των δύο χωρών η ελληνοαμερικανική κοινότητα λειτουργεί ως γέφυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά τη συνομιλία των δύο ηγετών, που πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, τονίζοντας ότι τα ίδια ιδανικά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας ενέπνευσαν και την Αμερικανική Επανάσταση και συνεχίζουν να ενώνουν τους δυο λαούς. Υπογράμμισε, δε, ότι ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών γιορτάζει σήμερα τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης ως επιστέγασμα της ιστορικής φιλίας μεταξύ των δύο εθνών.

Ο κ. Μπάιντεν, εξέφρασε, μάλιστα, την προσωπική του προσήλωση στη φιλία αυτή στη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας και εξήρε την ελληνοαμερικανική κοινότητα, με την οποία έχει στενότατες σχέσεις, για τη συνεισφορά της στην πρόοδο και την ευημερία των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για τις ευχές του και υπογράμμισε τη σημασία τους για το σύνολο του Ελληνισμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμησή του για την αυξανόμενη αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Δραστηριότητα Ναυτικής Υποστήριξης των ΗΠΑ στον κόλπο της Σούδας. Παράλληλα, εξέφρασε τη δέσμευση του για την περαιτέρω εμβάθυνση των ισχυρών δεσμών μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας.

Επίσης, ο κ. Μπάιντεν εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη συντονισμού πάνω σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια, την Κίνα, την Ρωσία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Τέλος, υπήρξε ταύτιση απόψεων σχετικά με τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επιδίωξη μιας βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης.

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε επισημάνει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «μετά το πέρας των εργασιών του Ευρωπαικού Συμβουλίου είχα μία θερμή και εποιδομητική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζό Μπάιντεν. Συζητήσαμε εκτενώς τους κοινούς δεσμούς ανάμεσα στα έθνη μας, με αφορμή την 200ή επέτειο από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης της συνεργασίας μας».