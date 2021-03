Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο: “άνοιξαν” τα ραντεβού για τις ηλικίες 70-74

Θα ακολουθήσει, στις αρχές Απριλίου, το άνοιγμα της πλατφόρμας για τα ραντεβού της ηλικιακής ομάδας 65-69 ετών.

Άνοιξε νωρίς το πρωί η πλατφόρμα για τα ραντεβού των πολιτών που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 70-74 ετών.

Ο πολίτης που είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση θα λάβει αυτόματα μήνυμα και το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να επιβεβαιώσει το ραντεβού κατόπιν σύνδεσης με στοιχεία TAXIS στην ιστοσελίδα https://emvolio.gov.gr.

Για τους πολίτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα, το κλείσιμο του ραντεβού θα μπορεί να γίνει με επίσκεψη στα ΚΕΠ ή φαρμακεία. Ο πολίτης θα λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό-αριθμό ραντεβού, καθώς και το QR Code, ανάλογα με τον τρόπο που προγραμμάτισε το ραντεβού. Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής των ραντεβού προγραμματίζεται ταυτόχρονα και ο επαναληπτικός εμβολιασμός.

Εκτιμάται ότι τον Απρίλιο θα γίνουν 1.500.000 εμβολιασμοί, περισσότεροι δηλαδή από όσους έχουν γίνει μέχρι σήμερα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τα εμβόλια της Johnson & Johnson, τον αριθμό των οποίων θα γνωρίζουμε τις επόμενες ημέρες.