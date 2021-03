Κοινωνία

Συγκλονίζει το τροχαίο στο Σχιστό: “ξεκληρίστηκε” παρέα φίλων (βίντεο)

Από την σφοδρή σύγκρουση επέζησε μόνο η συνοδηγός, ενώ νεκρά είναι τα υπόλοιπα τρία παιδιά που επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Τραγωδία με τρία νεκρά παιδιά σημειώθηκε τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου στη λεωφόρο Σχιστού μετά από σφοδρό τροχαίο δυστύχημα.

Το αυτοκίνητο κατευθυνόταν προς το κέντρο του Πειραιά, ενώ κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος το οποίο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Στη συνέχεια, το ΙΧ χτύπησε πάνω και σε άλλα σημεία.

Από την σφοδρή σύγκρουση επέζησε μόνο η συνοδηγός, ενώ νεκρά είναι τα υπόλοιπα τρία παιδιά που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Η Τροχαία μελετά όλα τα σενάρια, ενώ πρόκειται να ερευνήσει και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις κάμερες στην περιοχή.

Φίλοι των νεαρών έσπευσαν στο σημείο και έγραψαν μηνύματα στο οδόστρωμα, όπως "καλό παράδεισο".