Βόρεια Κορέα: δοκιμάσαμε κατευθυνόμενο πύραυλο με κινητήρα στερεού καυσίμου

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε την Πέμπτη στη Θάλασσα της Ιαπωνίας έναν «κατευθυνόμενο», «τακτικό» πύραυλο εφοδιασμένο με κινητήρα στερεού καυσίμου, μεταδίδουν επίσημα ΜΜΕ.

Την εκτόξευση επέβλεψε ο ανώτερος αξιωματούχος Ρι Πιονγκ Τσολ, για τον οποίο η δοκιμή του όπλου είχε «μεγάλη σημασία» ως προς τη «βελτίωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Η Πιονγκγιάνγκ προχώρησε χθες σε δύο εκτοξεύσεις πυραύλων από την ανατολική της ακτή. Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Γιοσιχίντε Σούγκα δήλωσε πως επρόκειτο για βαλλιστικούς πυραύλους.

Η χώρα υφίσταται διεθνείς κυρώσεις εξαιτίας των προγραμμάτων της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων και αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θεωρητικά της απαγορεύουν να τα συνεχίσει. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκρινε ότι η Απόφαση 1718 του ΣΑ του ΟΗΕ «παραβιάστηκε με τη δοκιμή των πυραύλων αυτών». Το KCNA διευκρίνισε ότι τα δύο βλήματα, που απέφυγε να χαρακτηρίσει πυραύλους, έπληξαν τους καθορισμένους στόχους, 600 χιλιόμετρα από τις ακτές, ενώ το καθένα μπορεί να φέρει κεφαλή 2,5 τόνων.

Η επίσημη εφημερίδα Rodong Sinmun δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται αξιωματούχοι, χωρίς μάσκες, καθώς πανηγυρίζουν και αλληλοσυγχαίρονται μετά τις εκτοξεύσεις. Η δοκιμή του νέου αυτού τύπου «τακτικού» βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς υπογραμμίζει κατά εκτιμήσεις ειδικών τις προόδους που έχει κάνει το ασιατικό κράτος στο πεδίο των εξοπλισμών και μετακινεί το ζήτημα της Βόρειας Κορέας στην κορυφή της ατζέντας της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταδίκασαν τις «αποσταθεροποιητικές» εκτοξεύσεις, που σημειώθηκαν μόλις μερικές ώρες πριν από την πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο αμερικανός πρόεδρος αφότου ανέλαβε την εξουσία, την 20ή Ιανουαρίου.